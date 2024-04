Amici 23, tra Lucia Ferrari e Ayle c'è del tenero? Il cantante risponde sui social e i fan sono senza parole!

Gossip TV

Tra Ayle e Lucia Ferrari di Amici 23 è nato qualcosa? Ecco cosa ha risposto sui social il cantante!

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non mancano gli amori e i flirt: solo in questa edizione, la ventitreesima, sono nate diverse coppie e sembra che ci sia del tenero anche tra due allievi che, almeno per il momento, non si rivedranno prestissimo. Stiamo parlando di Ayle e Lucia Ferrari.

Amici 23, c'è del tenero tra Ayle e Lucia Ferrari? Una risposta del cantante spiazza i fan!

Ayle è stato tra gli allievi più chiacchierati di questa edizione di Amici 23: ribelle e insofferente alle regole, con una forte rabbia dentro e tanta voglia di dimostrare il suo talento, purtroppo, dopo diverse vicissitudini, è stato eliminato alla prima puntata del Serale. Prima di salutarlo, Maria De Filippi si è complimentata con lui e gli ha ricordato di non trattenere più la sua rabbia. Nella scuola, Ayle ha stretto amicizia solo con alcuni degli altri allievi del talent di Canale5, come Holden e Malìa, che fu tra gli unici a parlare a suo favore quando il cantante chiese di rientrare nel talent dopo aver insistito per abbandonarlo.

L'altra allieva con cui Ayle ha stretto un legame è Lucia Ferrari, che pure votò affinché rientrasse nel programma. In realtà, i fan hanno spesso notato, anche dai video dei daytime che tra loro sembrava esserci una forte connessione, simile a quella che si era creata l'anno scorso tra Wax e Angelina Mango. La maturità e tranquillità di Lucia sembravano aver fatto breccia nel cuore di Ayle e la ballerina era una delle poche con cui il cantante si confidava. Inoltre, a Verissimo, rispondendo alla canonica domanda se avesse un interesse sentimentale per qualcuna, Ayle aveva dichiarato:

"L’amore lo canto, lo scrivo, lo vivo. In questo momento…è complicato da spiegare. Ho avuto una bella amicizia, posso dire questo. Una bella amicizia dentro. Sono contento di averla avuta."

Non specificando di chi parlasse e mantenendo un alone di mistero, anche se tutti i fan di Amici erano concordi nel pensare che si riferisse proprio a Lucia. Ad aggiungere benzina sul fuoco è stata una risposta di Ayle a una domanda che gli è stata posta dai followers su Instagram. Un utente, infatti, gli ha chiesto esplicitamente se tra lui e Lucia ci fosse del tenero e la risposta di Ayle ha spiazzato i fan:

"Chiedetelo a lei ahahahaha"

Ora, potrebbe trattarsi sia di una solita risposta un po' sarcastica del cantante, noto nella casa per queste sue uscite senza filtri, ma per molti fan questa è l'ennesima prova che confermerebbe che tra i due allievi del programma c'è sicuramente un legame speciale, magari, che non ha ancora avuto modo di svilupparsi del tutto.

