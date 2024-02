Amici 23, tra Ayle e Lucia un flirt in corso? Spuntano alcuni indizi sui social!

Gossip TV

L'intesa tra Ayle e Lucia ad Amici 23 e diversi indizi social hanno fatto nascere il sospetto che tra loro ci sia del tenero...

Nella scuola di Amici 23, oltre a tifare per gli allievi della scuola di Canale5, i fan sono anche molto interessati alle interazioni tra i vari allievi e la nascita di una nuova coppia viene festeggiata sempre con gioia. Dopo Mida e Gaia, Petit e Marisol e Mew e Matthew, che hanno però lasciato il talent condotto da Maria De Filippi, i fan potrebbero aver adocchiato altri due allievi che sembrano aver instaurato una simpatia reciproca.

Amici 23, flirt tra Ayle e Lucia? Spuntano alcuni indizi social notati dai fan

Mentre gli allievi si preparano ad affrontare l'imminente fase del Serale, che dovrebbe iniziare tra 4 settimane, i fan del programma di Canale5 hanno notato alcuni movimenti insoliti tra due allievi: Ayle e Lucia Ferrari. Il cantante di Anna Pettinelli negli ultimi giorni è stato protagonista di un'accesa discussione: dopo aver chiesto di lasciare la scuola, l'allievo ha cambiato idea ed è stato necessario l'intervento di Anna Pettinelli per riammetterlo, nonostante sia gli allievi - eccetto Malìa e Lucia - sia i docenti avessero votato per il no. In occasione del rientro di Ayle, Malìa aveva rinfacciato all'amico di non essersi comportato bene:

"Sei stato un vero co*****, ora, dovrai impegnarti, perché qui tutti ci facciamo il c*** e se arriverai ultimo, nessuno più si preoccuperà di risollevarti il morale. Dovrai impegnarti e dimostrare che io e Lucia non ci siamo sbagliati, che Anna Pettinelli non si è sbagliata con te"

Già questo piccolo particolare ha fatto pensare a molti fan che tra i due ci sia un legame speciale: Ayle si è spesso confrontato con la ballerina per un consiglio e Lucia non si è mai tirata indietro dal dare una mano al cantante. Inoltre, i fan hanno notato una certa vicinanza tra i due e altri indizi social hanno fatto pensare che tra loro possa esserci una simpatia.

Ayle, infatti, segue soltanto Lucia sui social e, nonostante fino a poco tempo fa il cantante fosse fidanzato con una ragazza di nome Margherita, i due sembra si siano lasciati, dato che non si seguono più sui social e la colpa -per i fan - sarebbe da attribuire al legame con Lucia.

