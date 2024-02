Amici 23, Ayle rientra in casetta, ma l'accoglienza dei ragazzi è gelida [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di oggi, Ayle ha fatto rientro in casetta, ma gli altri allievi non sembravano tutti felici di rivederlo!

Durante il daytime di Amici 23 che è andato in onda oggi pomeriggio, 14 febbraio, su Canale5, Ayle ha fatto ritorno nella scuola di Amici di Maria De Filippi con il benestare di Anna Pettinelli e nonostante il parere contrario di allievi e professori. Al suo rientro in casetta, tuttavia, il cantante si è trovato davanti un'accoglienza gelida.

Amici 23, Ayle rientra in casetta, ma i ragazzi sono inizialmente molto freddi con lui!

Tutta la classe si è radunata nella sala con le gradinate e Holden ha preso la parola, invitando prima Ayle a essere serio e a non ridere, perché la faccenda era di una certa importanza. L'allievo di Zerbi ha poi provveduto ad aggiornare il compagno sulle dinamiche che erano nate nel talent dopo la sua uscita e la richiesta di rientrare. Holden ha rivelato che dopo una seconda votazione, che non aveva valore al fine del suo rientro, solo due alunni hanno votato per riammettere Ayle nella scuola: si tratta di Malìa e Lucia. Tutti gli altri erano propensi per il no:

"Di cuore, tutti volevamo che tornassi, ti vogliamo bene e ti rispettiamo. Però, d'altro canto, io (Holden) mi sono chiesto se era stata una decisione più impulsiva il voler uscire o ritornare. Perché sei voluto tornare?"

Ayle ha dichiarato che la sua scelta di tornare è dipesa dalla paura di non aver mai portato a termine nulla e che anche già in macchina si era pentito di aver lasciato la scuola. Malìa ha preso la parola e ha attaccato il compagno:

"Sei un co******, perché hai mancato di rispetto a noi e al programma. Ho votato sì perché credo che fuori, vedendo che non sarebbe andata bene, ti saresti buttato giù e non ti saresti rialzato. Sto rischiando il posto, ma ho voluto mantenere il mio punto. Se però a te non frega un c****, allora, questo mio gesto è inutile. Ci ho messo tutti i sacrifici del mondo per essere qua, non puoi buttarti giù, non rideranno più alle tue battute del c***, non ti tireranno più su se arriverai ultimo in classifica, perché eri già fuori. Fai vedere che io e Lucia non ci siamo sbagliati, mostra rispetto a tutti e fai vedere che c'è un altro Ayle, non quello che hai mostrato in questi 4 mesi. Che accetta la sconfitta e accetta che c'è qualcuno migliore, che il pubblico potrebbe non seguirlo o meno. Impegnati, non fare più ca*****"

Anche Sarah Toscano si è esposta e ha dichiarato che ha votato no fin dall'inizio, proprio perché non era in discussione il lato umano della questione, ma perché ha visto la leggerezza con cui Ayle ha deciso di uscire e buttare un'opportunità come Amici:

"Il fatto che una persona non vuole restare qui al 100% mentre ci sono altri che fanno di tutto per esserci, devi impegnarti e dare il massimo"

Ayle, spiazzando un po' tutti, ha dichiarato che ha sentito la loro mancanza e che vuole farsi perdonare anche da loro. A questa affermazione, gli altri allievi gli hanno detto che l'unica cosa che deve fare è rigare dritto e che deve dimostrare di aver capito il suo errore.

