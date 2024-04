Amici 23, tensione tra Mida e Petit: ecco cosa è successo tra i due cantanti del Serale (VIDEO)

Gossip TV

Scontro nella scuola di Amici 23 tra i cantanti Mida e Petit: "Ho fatto un ragionamento assurdo, una follia".

Cresce l'attesa per la sesta puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda il prossimo sabato 27 aprile in prima serata su Canale 5. Intanto, i cantanti Mida e Petit si sono resi protagonisti di un botta e risposta in casetta. Ecco cosa è successo.

Mida e Petit a confronto

Nel daytime di ieri di Amici 23, Mida e Petit si sono scontrati parlando del ballottaggio della quinta puntata del Serale. Per chi non lo sapesse, il cantante di Rosso Fuoco aveva rivelato che si sarebbe autoeliminato se si fosse scontrato contro Aurora, la sostituta di Gaia De Martino. Affermazioni che non hanno convinto l'allievo di Rudy Zerbi:

Conoscendo lui che comunque è così sicuro di quello che è di quello che fa, vederlo così sorpreso (quando è stato salvato)… non te lo aspettavi, hai fatto tipo oddio non ci credo! Mica ti ho insultato a te...Ho detto la verità, se non lo penso che devo fare? Non ho detto che sei stato falso [...] Non sto parlando di palco e di niente, mi pare strano che tu avresti reagito così a un ballottaggio contro Sarah e contro Aurora. Perché lo sai benissimo. Sei al ballottaggio finale, canti Que pasa e tu dubiti del tuo inedito che esci al ballottaggio? Io non ci credo, mi dispiace non ci credo. Perché quando Gaia se ne va allora non prendi la decisione che te ne vai tu? Per come hai sempre parlato, hai anche bloccato la relazione con Gaia per lavorare a questo...

Infastidito dal comportamento di Petit, Mida ha sbottato cercando di chiarire la sua posizione:

No, no bell’amico di me**a. Stavi sottintendendo quello, a me proprio perché mi conosci mi da fastidio...Non può essere che io sono teso a una eliminazione solo perché ho una personalità forte e quando vado sul palco do tutto perché ho le pa**e? Ti ho spiegato che cosa avrei fatto io...Ti giuro non voglio litigare, mi è dispiaciuto...Per una volta nella mia vita io questa roba l’ho messa alla porta, in quel momento mi sarei annullato. Per tutto quello che è successo con Gaia ho pensato…Per una volta sono andato contro a quello che sono io, a quello che pensavo. Mi vedi determinato perché lo sono, però per una volta questa cosa mi è cambiata. Io mi stavo cag** sotto, ti giuro lo avrei fatto poi ho fatto un passo indietro e sono tornato un po’ logico. Ho fatto un ragionamento assurdo una follia.

A quel punto Petit ha smorzato i toni:

Non dico che non tieni a Gaia, dico solo che tu lavorativamente e di musica.. Per me non lo avresti fatto perché vuoi arrivare in semifinale, finale. Ma non hai colpe a me è sembrato strano dal momento in cui non hai mai reagito così..

E ancora l'allievo di Lorella Cuccarini:

Brò adesso che ci penso una roba folle, io sono stato sempre razionale sempre, poi dopo 5 minuti mi sono ripreso dal raptus e ho detto “ma perché devo andare a fare il pazzo, fare una cosa del genere?” Poi ho capito che era una follia. Perché sarei dovuto entrare in casa e dire esco io? Non lo stavo pensando più e poi non era coerente. Io lo avrei fatto in puntata, era da scemo pensare che mi sarei autoeliminato poi. Ho avuto sempre difficoltà a dare il 100% a tutti. Io ammiro tanto persone come Gaia perché riescono a far uscire il sole per tutti questa cosa di me la voglio migliorare.

