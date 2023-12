Amici 23, tensione alle stelle tra Holden, Ayle e Giovanni: "Non vieni qua e la prima cosa che fai è darmi gli ordini"

Gossip TV

Scontro nella casetta tra i tre allievi di Amici 23.

Duro scontro nella scuola di Amici 23 tra Holden, Ayle e Giovanni Tesse. Una diatriba nata tra i tre allievi del talent show di Maria De Filippi a causa delle condizioni igieniche della loro camera da letto.

Scoppia una nuova lite ad Amici 23

Nel daytime di Amici 23, Ayle, Holden e Giovanni Tesse si sono resi protagonisti di un'accesa discussione per la pulizia dei luoghi comuni. Tutto è nato quando l'allievo di Anna Pettinelli, tornato in casetta, ha incalzato il cantante della squadra di Rudy Zerbi dicendogli di pulire la stanza prima dell'arrivo di Maila. Un atteggiamento che ha infastidito, e non poco, Holden:

Non puoi fare il maestro. Abbiamo detto che lo facevamo dopo. Non è che nel momento stesso in cui arrivi la prima cosa che dici è “ora andiamo a pulire”. Il discorso è giusto, bisogna mettere a posto la stanza. Ma non vieni qua e la prima cosa che fai è guardarmi e darmi gli ordini. Capito? Hai rotto il ca**o! [...] Quando ti rivolgi a una persona dovresti farlo in maniera tranquilla.

Dopo essersi scontrato con Holden, Ayle ha mostrato le condizioni della camera anche a Giovanni:

Siccome non vivo in camera da solo, non esiste la parte mia e la parte tua. Si pulisce tutto, va levata la roba tutti insieme. La polvere è ovunque - ha poi continuato rivolgendosi all'allievo di Zerbi - Ah, poi ti dico un’altra cosa che mi ha mandato in bestia. Tu mi hai detto “la mia parte la pulisco dopo”. Il problema è che siamo in una stanza di tre persone, non è che la polvere si divide in parti.

A cercare di calmare gli animi ci ha pensato il ballerino di latino di Amici 23 che, rivolgendosi a Holden, gli ha chiesto:

Per favore, da me e Ayle, nel modo più tranquillo possibile, puoi aiutarci…puoi pulire il bagno per favore? Non volevo dirtelo davanti agli altri perché non mi interessa di fare…Siccome l’ultima volta abbiamo pulito noi due e le robe che stavano a terra non erano mie né di Ayle...

Affermazioni che hanno fatto infuriare il cantante di Nuvola:

Pulire il bagno che vuol dire? Mica il bagno è una mer*a per colpa mia? Per me non c’è problema, se voi venite e mi dite “puliamo il bagno tutti insieme?” è una cosa. Un conto è invece che mi fate il discorso come se fossi io che rovino il bagno. Io mi incaz*o quando tu mi chiedi di pulire in modo autoritario e maleducato, non se tu me lo chiedi normalmente.

