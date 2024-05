Amici 23, svelato il regolamento della finale: sfide, giuria e televoto

Gossip TV

A pochissimi giorni dalla finale di Amici 23, che proclamerà finalmente il vincitore di questa incredibile edizione, è stato reso noto il regolamento: "Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa".

Fervono i preparativi per l'ultima puntata del Serale della 23esima edizione di Amici, che andrà in onda domani sabato 18 maggio 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Witty ha reso noto il regolamento della finale: i sei finalisti gareggeranno sfidandosi in diverse manche e a giudicarli sarà esclusivamente il pubblico da casa.

Il regolamento della finale di Amici 23

La finale di Amici 23 andrà in onda domani sabato 18 maggio 2024 in diretta su Canale 5. Chi, tra Holden, Petit, Mida, Sarah, Dustin e Marisol, trionferà? In attesa di scoprire il nome del vincitore, il sito Witty Tv ha pubblicato il regolamento ufficiale della finale. Come già successo nelle passate edizioni, i sei finalisti si sfideranno in diverse manche e saranno giudicati solo ed esclusivamente dal pubblico da casa, La giuria del Serale sarà presente in studio, ma solo per commentare le performance della serata. Sarà possibile votare tramite sms, app Mediaset Infinity, app Witty, smart tv e decoder abilitati e anche collegandosi al loro sito ufficiale. Ecco il comunicato:

Il presente Regolamento della finale di Amici si riferisce al servizio di televoto che verrà abbinato all’ultima puntata del programma, edizione 2023 – 2024 in onda su Canale 5 sabato 18 maggio dalle ore 21.10 circa alle ore 01.30 circa. L’ultima puntata consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma.

Per “Servizio di televoto” si intende: il servizio di televoto abbinato al programma televisivo attivo con le modalità descritte al presente Regolamento. Per “Sessione di voto” si intende: il lasso di tempo intercorrente tra il momento di dichiarazione ufficiale di apertura del televoto effettuata da parte della conduttrice o di altro soggetto incaricato dalla produzione ed il momento esatto di dichiarazione ufficiale di chiusura del televoto da parte dei predetti soggetti. Saranno considerati voti validi solo quelli: 1) Espressi con SMS inviati al numero 477.000.1 e 477.000.0; 2) Espressi tramite il televoto via sito web www.wittytv.it; 3) Espressi tramite App Mediaset Infinity; 4) Espressi tramite App Wittytv; 5) Espressi tramite Smart TV e decoder abilitati; 6) Inviati dagli utenti esclusivamente durante ciascuna Sessione di voto e pervenuti entro la chiusura della stessa.

I sondaggi sul vincitore di Amici 23

Ma chi sarà il vincitore della 23esima edizione di Amici? Quest’anno non è così facile prevedere chi alzerà la famosa coppa del talent show di Maria De Filippi. Secondo i bookmaker a trionfare sarà il cantante Petit, seguito da Holden, mentre sui social sembra quotata Sarah. Per quanto riguarda la categoria danza, tutti puntano sulla talentuosa Marisol. I sondaggi dei siti che si occupano del programma, invece, pensano che a conquistare la vittoria finale sarà la cantante e allieva di Lorella Cuccarini.

