Amici 23, svelate le date della semifinale e della finale del talent: ecco quando andranno in onda!

Gossip TV

Mancano sempre meno puntate alla conclusione di Amici 23: quando andranno in onda la Semifinale e la Finale? Ecco svelate le date!

Anche questa ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi è oramai arrivata al giro di boa e mancano solo 3 puntate prima della Finale che decreterà chi sarà il vincitore o la vincitrice di Amici 23. E, ora, grazie alle anticipazioni della pagina Amicii News possiamo dirvi con certezza quando andranno in onda la semifinale e la finale del talent di Canale5.

Amici 23, ecco quando andranno in onda la finale e la semifinale del programma!

Ancora sette sono gli allievi in gara: i due ballerini Dustin e Marisol e i cantanti Mida, Sarah, Holden, Martina e Petit. L'ultima allieva ad aver abbandonato il talent è stata Sofia Cagnetti, eliminata nella puntata del Serale andata in onda sabato 27 aprile. Mancano solo 3 puntate prima di scoprire chi tra questi 7 allievi solleverà la coppa del vincitore della ventitreesima edizione di Amici.

E, dalle anticipazioni di Amicii News, sappiamo finalmente quando andranno in onda gli ultimi tre appuntamenti con il programma condotto da Maria De Filippi. Oltre alla puntata di sabato prossimo, 4 maggio, restano altre due puntate che decreteranno il vincitore o la vincitrice del talent. La semifinale vedrà un cambio di programma: invece di andare in onda sabato 11 maggio, sarà trasmessa su Canale5 domenica 12 maggio.

Il motivo è presto detto: sabato 11 maggio l'Italia intera sarà impegnata a tifare Angelina Mango all'Eurovision Song Contest, in diretta da Malmo Arena in Svezia. L'Eurovision sarà trasmesso in diretta sabato 11 maggio su Rai3.

Perciò, la semifinale di Amici 23 andrà in onda domenica 12 maggio. Perciò, la finale del programma andrà in onda sabato 18 maggio, ma con un colpo di scena: sarà in diretta e non registrata come è accaduto per le altre puntate del Serale.

Amici 23, ecco quando si svolgeranno la semifinale e la finale!

Occhi puntati al 18 maggio 2023 su Canale5 alle ore 21.30: in questa data, infatti, gli allievi che riusciranno ad accedere alla finale si disputeranno il titolo di vincitore. La finale sarà in diretta, rispetto alle altre puntate che sono state registrate con qualche giorno di anticipo.

Chi, tra gli allievi ancora in gara, solleverà la coppa dopo Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione di Amici? Molti fan credono che questa volta a trionfare potrebbe essere un cantante: dopotutto, tra gli allievi ancora in gara ci sono tutti validissimi talenti, come Holden, Sarah e Martina, per non parlare anche di Petit e Mida. Ma, secondo altri, questa volta la sezione canto dovrà vederla con due veri mostri della danza: Dustin e Marisol che sono dotati di una bravura eccezionale e potrebbero davvero arrivare a disputarsi una finale tutta con la categoria ballo!

🔴 UFFICIALE



- Domenica 12 Maggio SEMIFINALE di #Amici23

- Sabato 18 Maggio FINALE (in diretta) di #Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 29, 2024

Scopri le ultime news su Amici