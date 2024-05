Amici 23, sorpresa a Petit: "Ti meriti tutto quello che ti sta accandendo" (VIDEO)

Gossip TV

A poche ore dalla finalissima di Amici 23, che andrà in onda domani sabato 18 maggio in diretta su Canale 5, il cantante Petit ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei suoi genitori.

Oggi, venerdì 17 maggio 2024, su Canale 5 è andato in onda l'ultimo daytime della 23esima edizione di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi. Dopo Mida, Marisol Castellanos, Holden, Sarah e Dustin Taylor, anche Petit ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei suoi genitori.

Una sorpresa per Petit

Nel daytime di oggi di Amici 23, Petit ha riabbracciato finalmente i suoi genitori. Convocato nello studio del Serale, il giovane cantante di "Mamma Mì" ha ricevuto una emozionante lettera da parte della mamma Veronique, che ha voluto ricordare il profondo legame tra c'era tra Salvatore e la sua nonna Miriam.

A Petit sono state poi mostrate le immagini dei suoi genitori, che a grande sorpresa lo hanno raggiunto e riabbracciato dopo 8 lunghi mesi di lontananza. Una sorpresa che ha letteralmente spiazzato ed emozionato il ragazzo, che non è riuscito a nascondere le lacrime. "Amore mio ti meriti tutto quello che ti sta accandendo, non trovo neanche le parole. Vederti felice per me è la gioia più grande" ha confessato la mamma del cantante di Amici con la voce rotta dal pianto. A farle eco il signor Francesco che ha rivelato di essere fiero e orgoglioso del figlio: "Ce l'hai fatta, hai visto?! Ci hai riempito proprio di gioia immensa".

Ma le sorprese per Holden, Petit, Mida, Marisol, Dustin e Sarah non sono finite. A poche ore dalla finale, i finalisti hanno ricevuto una visita speciale da parte della ballerina professionista Giulia Stabile, che ha deciso di andare in casetta per portare un regalo a ognuno di loro. Un gesto molto dolce che è stato apprezzato sia dai ragazzi che dal pubblico a casa.

Le anticipazioni della finale di Amici

Ricordiamo che la finale andrà in onda domani in prima serata su Canale 5. Superospite in studio, reduce dal Festival di Sanremo e dall'Eurovision Song Contest, la bravissima cantautrice Angelina Mango. Tra i presenti, che assisteranno allo spettacolo, la giuria e i professori della scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Chi, tra i sei finalisti in gara, sarà il vincitore assoluto del talent show che si aggiudicherà il premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata del Serale. Non mancate!

