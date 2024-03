Amici 23, Sofia va al Serale! Tutti i magliati si esibiscono in un balletto...coinvolgendo anche Zerbi e Celentano! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 3 marzo, Sofia ha ricevuto la maglia del Serale. Per festeggiare, tutti i magliati si sono esibiti in un balletto e hanno coinvolto anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano!

Ad Amici 23, nel corso della puntata di oggi, domenica 3 marzo, è stata assegnata un'altra maglia per il Serale e l'allieva che se l'è meritata è stata Sofia Cagnetti.

Emanuel Lo ha chiamato Sofia al centro studio per un'esibizione sulle note di Fila Indiana. Dopo la sua performance, il professore del talent show Mediaset in onda su Canale5 e condotto da Maria De Filippi ha deciso di assegnare a Sofia la maglia per il Serale. Emanuel Lo ha dato questa motivazione:

"Da quando sei entrata ci sono state tante cose che mi hai dato. Sei un talento bellissimo e io sono stato super orgoglioso di portare qui, anche grazie a Maria e a questa scuola. La maglia te la volevo dare dal primo giorno e te la do oggi!"

Mentre tutti i ragazzi del talent si alzavano in piedi per applaudirla, soprattutto Lucia e Dustin, che si sono dichiarati fan sfegatati del talento di Sofia, la ballerina ha preso la maglia dalle mani di Maria De Filippi e ha abbracciato il suo professore:

"Non so che dire, in questo momento. Non so da quanto è che sogno il Serale, fin da piccola...Non ci credo! Grazie a tutti!"

E, per festeggiare, tutti i magliati si sono esibiti in un balletto, coreografato da Gaia su richiesta di Maria De Filippi, e nel vederli ballare, anche Rudy Zerbi ha cercato di imitarli...trascinando con sé anche Alessandra Celentano!

