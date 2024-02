Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 3 marzo: due allievi al Serale!

Gossip TV

Ecco le Anticipazioni della prossima puntata di Amici 23, in onda su Canale5 domenica 3 marzo.

Oggi, giovedì 29 febbraio 2024 è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio Mr Rain ed Emma.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23

La nuova registrazione di Amici 23 è stata ricca di emozioni. Secondo le anticipazioni fornite dalla pagina Gossip Tv, infatti, altri due allievi conquisteranno la maglia del Serale. In questi giorni, infatti, durante il daytime, è stato rivelato che il numero delle maglie disponibili è 15 e alcuni allievi e professori si sono confrontati in merito a chi accederà alla fase più calda del talent di Canale5.

A ottenere la maglia del Serale saranno Sofia Cagnetti e Nicholas Borgogni. Proprio quest'ultimo, inoltre, nel corso dell'ultimo daytime, ha manifestato il suo malcontento verso Raimondo Todaro e il suo atteggiamento in merito al Serale. Dalle parole di Todaro, infatti, era evidente che il latinista non avesse molta fiducia in Nicholas e l'allievo ha deciso di confrontarlo e dargli un ultimatum. E, nella registrazione di oggi, 29 febbraio, Nicholas ha preso la decisione di cambiare prof e passare nella squadra di Emanuel Lo.

Maria De Filippi ha svelato, inoltre, che i nuovi inediti dei cantanti usciranno a mezzanotte. Si sono tenute le gare di ballo e canto, che hanno visto esibirsi tutti gli allievi, anche quelli già al Serale. A giudicare la gara di ballo è stata Rossella Brescia e la classifica ha visto al primo posto Nicholas, seguito da:

Marisol

Lucia

Dustin

Sofia

Giovanni

Kumo

A sorpresa, Anna Pettinelli ha proposto a Lil Jolie di cambiare squadra e passare al suo team. La risposta della cantante verrà svelata nei daytime della prossima settimana. Sarah si è esibita nel compito della Pettinelli che le ha dato un 5 e l'ha definita moscia, mentre a Rudy Zerbi è piaciuta molto, tanto che ha sollevato un cartello su cui era scritto "brava".

