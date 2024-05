Amici 23, Sofia Cagnetti a Verissimo: "Amo la danza fin da piccola. Con Lucia? Ho capito che saremmo state grandi amiche"

Gossip TV

Ospite oggi, sabato 4 maggio a Verissimo, Sofia Cagnetti, l'ultima allieva di Amici 23 eliminata al Serale. Ecco cosa ha raccontato sull'amore per la danza e il rapporto con Lucia Ferrari!

Tra gli ospiti di Verisismo di oggi, sabato 4 maggio, c'è anche Sofia Cagnetti, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, eliminata nel corso della sesta puntata del Serale. La ballerina ha raccontato della sua esperienza nella ventitreesima edizione del talent di Amici, dove è stata allieva di Emanuel Lo.

Amici 23, Sofia Cagnetti si racconta: "L'amore per la danza mi ha accompagnato fin da piccola"

Accolta dagli applausi entusiasti del pubblico, Sofia ha incantato subito con la sua dolcezza e ha ammesso di provare una certa ansia nell'essere a Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin l'ha però rassicurata e la ballerina ha iniziato a raccontarsi:

"Sono un po' intimorità, è la prima volta per me. Sì, ho solo 18 anni e li ho compiuti nella scuola. Era un mio sogno festeggiare lì. Ma da piccola sognavo anche il Serale e giocavo a fingere di parteciparvi, facevo sedere mia madre e mio padre, come il pubblico e fingevo che ci fosse anche Maria. Sono delusa perché avrei voluto andare ancora più avanti, però, allo stesso tempo non lo so, perché ho dato il massimo e spero si sia visto quanto amavo stare lì e ballare"

Nonostante l'eliminazione dal talent, Sofia potrà continuare a coltivare il suo sogno, grazie alla borsa di studio che le permetterà di studiare a New York, per la Joffrey Ballet School. L'amore per la danza l'ha accompagnata fin da piccola e Sofia ha rivelato che ha sempre sentito questo desiderio di ballare: "Già all'asilo e mia madre mi diceva che ero troppo piccola, dovevo aspettare le elementari e così è stato". Per la giovane ballerina il Serale è stato l'emozione più grande:

"Non ricordavo nulla di ciò che avevo fatto in precedenza, ma era tutto così bello, così emozionante"

Amici 23, Sofia Cagnetti a Verissimo: "Io e Lucia abbiamo subito capito che saremmo state grandi amiche"

E, se sull'amore Sofia ammette di non essersi mai innamorata ancora, sulle amicizie che sono nate nella scuola di Amici raccontato: "Ho stretto amicizia con tante persone con magari, se le avessi incontrate fuori, non avrei mai neppure scambiato una parola.".

Nella scuola, Sofia è diventata molto amica di Lucia Ferrari: le due ballerine si sono sostenute fino alla fine e Lucia ha raccontato a Verissimo di quanto stimi e ami Sofia, sia come persona sia come ballerina, definendola "un talento straordinario". Sofia ha raccontato che anche per lei è lo stesso:

"Con Luci, appena l'ho vista, ho subito sentito quel feeling che mi diceva che con lei saremmo state amiche e così è stato e già da subito ci siamo sentite a nostro agio nel raccontarci, come se ci conoscessimo da tutta la vita."

