Amici 23, Simone trionfa nella gara di improvvisazione: il baciamo ad Alessandra Celentano è virale! [VIDEO]

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, è stata mostrata l'esibizione di Simone nella gara di improvvisazione e in particolare un momento con Alessandra Celentano è già virale sui social!

Il nuovo appuntamento con Amici23 è andato in onda questo pomeriggio di lunedì, 8 gennaio 2024. Dopo la puntata di ieri, in onda su Canale5, tre allievi del talent di Maria De Filippi sono stati protagonisti di una gara di improvvisazione, giudicata da Garrison. E, tra le tre esibizioni, quella del giovane Simone, ballerino della squadra di Emanuel Lo, è già diventata virale. Perch? C'entrano un baciamano e Alessandra Celentano!

Amici 23, Simone trionfa nella gara di improvvisazione: il baciamano ad Alessandra Celentano è già virale!

Dopo Marisol e Giovanni, scelti da Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, è arrivato il momento di Simone di esibirsi in una gara di improvvisazione, dal titolo "Coivolgimi". Spronato da Garrison, il giovane ballerino si è scatenato in una coreografia di hip hop, in cui si è persino avvicinato al bando dei professori di ballo.

Una volta davanti alla severa maestra di ballo, le ha fatto un elegante baciamano, per poi dare il 5 a Emanuel Lo e fare una finta con Raimondo Todaro che ha molto divertito il pubblico. Tra Simone e il maestro di latino, infatti, non sempre i rapporti sono stati distesi, a causa dei commenti di Todaro sul fisico snello di Simone.

Dopo l'esibizione, Garrison ha dato il suo giudizio, svelando che Simone lo ha coinvolto molto. Poi scherzando, ha detto:"Sei brutto, ma sei bravo", mentre Maria De Filippi lo sgridava sonoramente e rassicurava Simone che il coreografo era in vena di scherzi. La padrona di casa ha anche notato quanto Lucia, da posto stesse esultando enormemente per il trionfo del ballerino e le ha chiesto se ci fosse altro sotto.

Con molta naturalezza, Lucia ha confermato che ha una grande stima e affetto per Simone e che secondo lei: "Ha proprio spaccato!". Anche Simone si è detto felice del risultato e ha sottolineato come sia Lucia, sia Martina, benché arrivate da poco, siano diventate rapidamente dei punti di riferimento per lui.

simone mi ha mandato al creatore sksksks#amici23 pic.twitter.com/i3b7lz0aJ1 — Ꮇ 🦔; nuvola ☁️ (@karevismysun) January 8, 2024

