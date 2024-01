Amici 23, Simone incontra Emanuel Lo: "Ho tanta paura, non penso che durerò nella scuola" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici23, Simone è stato preda dello sconforto e ha chiesto un incontro con il suo prof Emanuel Lo. Ecco cosa è successo.

Simone è uno dei più giovani ballerini di Amici 23 e in questo periodo sta attraversando momenti non facili: come mostrato nel daytime di oggi, 15 gennaio, su Canale5, l'allievo ha chiesto al suo prof Emanuel Lo di incontrarlo.

Amici 23, Simone cerca un confronto con Emanuel Lo: "Ho paura di uscire, non penso di restare a lungo"

Simone ha chiesto un incontro a Emanuel Lo per parlare della sua situazione nella scuola:

"Ho tanta paura, guardando la realtà dei fatti e le classifiche ho paura di non avere vita lunga qua dentro. Non sto avendo grandissimi risultati e guardando lo sfidante [che si è battuto contro Kumo nella puntata di domenica 14 gennaio ndr] pensavo che tu volessi sostituirmi. Capisco il vostro ruolo qui dentro ed essendo ad un punto del percorso molto avanzato, che provo e riprovo ma non c'è un riscontro positivo, ho subito pensato che potessi sostituirmi"

Per il ballerino è un periodo complesso: ancora una volta, in puntata è stato messo in dubbio da Raimondo Todaro, che lo vede troppo immaturo e giovane e ancora una volta, Simone gli ha risposto ricordandogli che anche se è giovane è tanta la sua voglia di restare nel talent. Anche a Emanuel Lo ha confermato questo suo desiderio e il suo prof gli ha chiesto cosa prova quando balla:

"Mi sento vivo, quando danzo cerco di riportare ciò che sono nella danza. Sono un diciottenne che sogna di fare il ballerino e piano piano ce la sta facendo, Mi sento all'altezza di questo sogno, penso di farcela, poi sarà il tempo a dare le risposte"

Emanuel Lo nel sentirlo parlare così gli ha ricordato che questo suo sconforto è dovuto proprio all'importanza che Simone dà al suo sogno e che, quindi, per riuscire a superare questo scoglio deve stare attento e scavare più a fondo, perché dentro di lui c'è altro:

"Vedo la tua sensibilità, quando mi guardi, quando esci fuori dalle coreografie. Tu hai un mondo dentro e devi farlo uscire fuori, devi provarci. Non ti abbattere, cerca di tirarti su, perché anche quando si cade, non sempre si affoga."

