Amici 23, Simone in lacrime per il compito di Alessandra Celentano: "Ho tante cose dentro..." [VIDEO]

Nel corso del daytime di oggi, 5 dicembre, ad Amici 23, il ballerino Simone è crollato in seguito alle prime prove per il compito della Maestra Alessandra Celentano.

Amici 23, Simone in lacrime per il compito di Alessandra Celentano

Per il ballerino diciottenne, allievo di Emmanuel Lo, l'ultima coreografia assegnata dalla maestra Celentano si sta rivelando particolarmente ostica, tanto che già durante le prove Simone si è lasciato andare alle lacrime. In giardino, raggiunto da Nicholas, Simone si è sfogato con lui:

"Forse non hai capito che ho toccato il fondo... Ho cercato di nuotare abbastanza."

Ma Nicholas lo ha rimproverato, dicendogli che non può arrendersi così: "Questo è un momento no e ci sta, stai toccando il fondo, ma non puoi farti sotterrare da questa roba. Si tratta di prendere consapevolezza? Di cosa? Che non puoi fare questo lavoro?". Ma Simone ha ribadito che è stanco e che questa volta non sa se riuscirà a superare questa prova:

"Non c'è tempo per capire se riuscirò..."

Nicholas, implacabile, gli ricorda che è da tanti anni che sta studiando e che è normale un momento di stanchezza e di frustrazione. Anche Holden gli ricorda che questa sera può piangere, ma da domani si deve rimettere a lavoro e che dopo aver dormito sarà più facile per lui:

"Stai dicendo delle parole adesso, ma domani non le penserai già più"

