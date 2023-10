Amici 23, Simone Galluzzo ha ballato con Umberto Gaudino al serale da bambino: ora è uno degli allievi del talent!

Gossip TV

Un dolce retroscena su Simone Galluzzo di Amici 23: il ballerino ha avuto la possibilità di danzare con Umberto Gaudino quando era solo un bambino!

Nella nuova classe di Amici di Maria De Filippi c'è il ballerino Simone Galluzzo, uno degli allievi più giovani di questa ventitreesima edizione. Scelto da Emanuel Lo per entrare nel talen di Canale5, l'allievo in passato si è già confrontato con un professionista del programma: infatti, è emerso un video in cui lo si vede ballare con Umberto Gaudino durante un serale delle scorse edizioni, quando Simone era ancora bambino.

Amici 23, Simone Galluzzo ha ballato con Umberto Gaudino durante il Serale quando era un bambino

Tra i più giovani ballerini del talent di Amici 23, Simone ha solo 18 anni, come ha ricordato alla prof Celentano durante un confronto in occasione di un compito che la maestra gli aveva assegnato. Fin da piccolo ha dimostrato di avere amore per la danza e ha già partecipato a diverse masterclass e progetti nel corso della sua carriera di ballerino. E, natualmente, non sono mancate le esperienze televisive, come quella in una passata edizione di Amici: durnate il Serale, infatti, ha ballato con Umberto Gaudino uno dei professionisti del programma!

L'edizione era la numero 18 e Simone si è esibito sulle note de La Cura di Battiato, ballando insieme ai ballerini del programma, come appunto Umberto Gaudino. Il video è diventato virale in poco tempo e mostra il giovane allievo di Amici23 ballare su una coreografia preparata da Veronica Peparini, come si legge nella didascalia:

"Il piccolo Simone che ai tempi ballò insieme a Umberto in una coreogragia di Peparini, oggi si è fato grande ed è entrato ufficialmente nella scuola di #Amici23"

Simone è oggi un allievo molto umile e desideroso di imparare, come ha dimostrato quando ha accettato il compito di Alessandra Celentano, che desiderava scoprire la versatilità del giovane alunno.

