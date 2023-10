Amici 23: Simone Galluzzo crolla dopo aver ricevuto il compito della maestra Celentano, la reazione di Emanuel Lo (VIDEO)

Gossip TV

Simone Galluzzo in lacrime ad Amici: "Non riesco ad accettarmi, questa cosa mi fa male".

Simone Galluzzo è crollato ad Amici. Il motivo? In vista della nuova puntata, che andrà in onda domenica 8 ottobre 2023, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova il giovane ballerino e allievo di Emanuel Lo assegnandogli un compito per valutare il suo livello tecnico.

La crisi di Simone

Nel daytime di ieri di Amici 23, Simone Galluzzo ha ricevuto una lettera da parte di Alessandra Celentano. Le parole utilizzate dalla maestra, però, hanno lasciato il segno! Visibilmente provato e con le lacrime agli occhi, infatti, il ballerino ha condiviso con i compagni una delle sue più grandi insicurezze:

I commenti sul corpo.. Va beh, lo so. Ne sono consapevole. Penso sia evidente che fisicamente rispetto agli altri sono molto più gracile. Ma ciò non significa che secondo me io non possa ballare per questo. […] A 18 anni vivere in una società dove per quasi tutto l’estetica è fondamentale e vedere ragazzini di 14 anni o 16 anni che sono il triplo più alti di me, il quadruplo più muscolosi di te e poi tu ti fai un c**o da lunedì alla domenica dentro una sala perché vuoi fare questo nella vita. E poi ti viene detto che non puoi fare questo nella vita perché manchi di quello… Allora mi fa inc**zare con me stesso. Accetto il compito anche mettendomi in canotta e culotte, verrò massacrato ma fa parte del gioco. Va bene così.

Leggi anche Ezio minaccia di lasciare Amici, ecco perché

Dopo aver ricevuto il compito della maestra Celentano, Simone ha incontrato Emanuel Lo, che ha cercato di farlo ragionare e sponarlo a dare il meglio di sè:

È il tuo primo compito...devi imparare a sentirti bene con te stesso, non ti manca niente. Sei bello, sei più gracile e quindi? Devi guardare quello che stai facendo qua che va al di là di quello che uno possa pensare e vedere di te. Io non ci vedo niente di sbagliato nel tuo fisico. Sei giusto, devi lavorare e iniziare a guardarti come Simone. Devi ballare, balla perché il tuo fisico comunica [...] È la comunicazione che dai oggi che fa di te Simone, non è l'altezza o il muscolo che ti da la potenza. Lavora su te stesso, tu sei potente. Quanto balli sei forte. Ci devi credere. Io ti ho scelto anche per questo, per come sei.

Scopri le ultime news su Amici.