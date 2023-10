Amici 23, Ezio Liberatore si scaglia contro i compagni: "Voglio andar via, vedo troppa falsità"

Gossip TV

Ezio Liberatore, uno dei nuovi allievi di Amici23, è stato protagonista di un momento di sconforto e rabbia durante il daytime. Ecco cosa è successo!

Ad Amici non mancano i momenti di sconforto e di uno di questi è stato protagonista Ezio Liberatore, allievo della scuola di Maria De Filippi, come mostrato nel daytime di ieri, lunedì 2 ottobre.

Amici 23, Ezio vuole lasciare la scuola: "Non ce la faccio"

Il cantante pensa seriamente di abbandonare la scuola di Canale5: in un momento di crisi, infatti, ha messo in dubbio la sua permanenza nel programma, sfogandosi con Anna Pettinelli. Nella seconda puntata di Amici23, Ezio è stato pesantemente criticato da Rudy Zerbi e si è lamentato del giudizio ricevuto:

"Me ne voglio andare, non è il posto in cui mi posso sentire me stesso. Sono stato un c******* a non rispondere. Mi ha detto che non ho personalità, se me ne devo andare lo farò a testa alta. Non è una critica costruttiva dire 'sei come gli altri, non hai niente di diverso'."

Anche con la sua coach Ezio ha voluto esprimere il suo malcontento e la professoressa ha mostrato un video in cui il cantante lamentava la permanenza in casetta:

"Non voglio condividere la casetta con persone false. Non so se questo contesto possa far uscire il vero me. Sto così perché non so se continuo questo percorso. Sì, è un clima per me nuovo, la prima convivenza. Questo è quello che penso, sono venuto qua per fare musica, far uscire quello che provo. Mi sento diverso dagli altri, non sono il classico ragazzo sicuro di sé. Mi sento di avere una personalità diversa dagli altri e sono spaventato per questo."

Pettinelli, tuttavia, è stata categorica nel ricordagli che se non supera questo ostacolo, allora, dovrà lasciare la scuola: "Non ci sono vie di mezzo". Anche gli altri compagni, venuti a conoscenza del suo malcontento e del pensiero che in casa ci fosse molta falsità, non hanno nascosto la delusione per le sue parole. In molti si sono sentiti offesi e presi in giro, anche se altri degli allievi, come Mida e Kumo hanno cercato di dare consigli preziosi all'allievo:

"Apriti con chi non conosci, stai proiettando il tuo problema verso gli altri."

