Amici 23, Simone dice addio alla scuola, ma per lui c'è una sorpresa speciale: "Grazie, sarà dura senza di voi" [VIDEO]

Simone è stato eliminato da Amici 23 e prima di lasciare la scuola riceve una sorpresa speciale e ringrazia i suoi compagni per i bellissimi momenti trascorsi insieme.

Nel corso dell'appuntamento domenicale di ieri, 4 febbraio, di Amici 23, il ballerino Simone Galluzzo è stato eliminato dal talent: la decisione di Emanuel Lo, suo professore, gli è stata comunicata durante la trasmissione, in studio, alla presenza del pubblico e dei suoi compagni. Oggi, nel daytime del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, il ballerino ha salutato gli altri allievi con cui ha condiviso questo percorso e, prima di salutare definitivamente il programma, ha anche ricevuto una speciale sorpresa per il suo futuro.

Amici 23, Simone Galluzzo e la dolce sorpresa dopo il suo addio al programma!

Ieri, Emanuel Lo ha rivelato a Simone di essere giunto a una decisione definitiva sul suo percorso: per il ballerino di hip hop, l'allievo non è ancora pronto per accedere al Serale e dunque la sua avventura ad Amici si dovrà interrompere:

"Sono stati 5 mesi in cui sei cresciuto tantissimo e io sono fiero di te, ma non è abbastanza. Perciò, ho deciso che dovrai lasciare la scuola. Ma sei stato fantastico in questo periodo qui. Sono fiero di te"

Durante il daytime di oggi, 5 febbraio, l'allievo ha salutato gli altri compagni, vivendo con loro un tenero momento di condivisione, abbracci e lacrime e poco prima di salutare il talent ha ricevuto una telefonata da Adriano Bolognino, coreografo freelance con cui i ragazzi avevano avuto un workshop qualche mese fa. Il coreografo ha ammesso di essere rimasto colpito dal talento di Simone e di averne seguito il percorso all'interno di Amici e di avere per lui una proposta:

"So che è un momento difficile per te, ma ci tenevo a darti una carezza di conforto, mi sei rimasto impresso e questo periodo qui nel programma ti ho tenuto d'occhio. Se tu volessi, in futuro, vorrei offrirti un'audizione privata per alcuni progetti futuri e vedere se c'è la possibilità di collaborare insieme"

Di fronte alla sorpresa di Simone, il coreografo si è complimentato ancora, ricordandogli che quello è solo un punto di inizio. Poi sono arrivati i saluti finali e Holden ha regalato a Simone una copia del romanzo Il giovane Holden, con una speciale dedica tutta per lui. Il ballerino ha, infine salutato i compagni di avventura:

"Ragazzi, che dire...siete tutti incredibili, non lo dico perché me ne sto andando, ma perché ognuno di voi mi ha aiutato a crescere artisticamente e non solo. Sarà dura, perché fuori ricomincio da solo, ma grazie di tutto!"

