Amici 23 si ferma: ecco quando tornerà in onda il talent show di Maria De Filippi

In occasione delle festività natalizie anche Amici 23 si prenderà una pausa e tornerà in onda a gennaio.

Stop alla messa in onda di oggi di Amici 23. In occasione delle festività natalizie, il popolare e seguitissimo talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si prenderà una meritata vacanza e fermerà la programmazione fino al prossimo gennaio 2024.

Amici 23 oggi non andrà in onda

Oggi, domenica 24 dicembre 2023, non andrà in onda il consueto appuntamento pomeridiano di Amici. Il pubblico di Canale 5, infatti, dovrà attendere diverse settimane prima che i protagonisti della scuola più amata e seguita d'Italia tornino a farci compagnia. Cambio di programmazione anche per Uomini e Donne e il Grande Fratello.

Ma cosa è successo negli ultimi appuntamenti di Amici? Petit e Martina sono finiti in sfida dopo aver perso un compito assegnato dai professori di canto. Holden è stato duramente criticato da Rudy Zerbi, che non gli ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto nella scuola. Per quanto riguarda la classe di ballo, la maestra Alessandra Celentano sta continuando le sue lezioni con Marisol per aiutarla a crescere e farla connettere con le sue emozioni.

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Lil Jolie, Petit, Malia, Holden, Matthew, Ayle, Martina, Mida, Sarah e Mew, Dustin, Marisol, Gaia, Nicholas, Giovanni, Sofia, Lucia, Simone e Kumo. La data del primo pomeridiano è fissata per il prossimo 7 gennaio 2024, sempre su Canale 5 alle ore 14.

