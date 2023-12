Amici 23, Rudy Zerbi duro contro Holden: "Mi sento percul***, impara a rispettare questa scuola!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 22 dicembre, Rudy Zerbi ha convocato Holden per chiarire quanto il suo comportamento lo stia deludendo.

Oggi, venerdì 22 dicembre, nell'ultimo daytime di Amici 23, Rudy Zerbi ha chiesto un confronto al suo allievo Holden. Questa volta, il problema che ha spinto il produttore discografico a intervenire riguardava la lista di cover che ogni allievo doveva fornire alla produzione e su cui avrebbe dovuto lavorare nel corso delle vacanze natalizie. Zerbi ha chiesto spiegazioni al suo allievo, perché Holden ha avuto un comportamento ambiguo e non chiaro in merito.

Amici 23, Rudy Zerbi e Holden a confronto: volano stracci tra allievo e coach

Dalle parole di Rudy, sembra che Holden avesse individuato delle cover, ma il cantante non aveva poi fornito tutte le canzoni. Mentre Zerbi cercava di comprendere cosa fosse successo e perché le canzoni erano state cambiate, Holden ha mantenuto un atteggiamento sprezzante e ha provato a dare delle deboli spiegazioni, a cui la produzione ha invece risposto con una telefonata durante il confronto:

"Io ho solo 15 minuti per scrivere la lista delle cover e non avevo spotify in casetta per vedere i testi"

A queste parole, Zerbi riceve una telefonata che chiarisce che non è come dice l'allievo: "Perché con te c'è sempre un cavolo di problema?!", mentre il cantante sbuffa infastidito per un trattamento a suo dire ingiusto. Ma Zerbi non ci sta e gli risponde a tono:

"Come sai, Ayle ha avuto un provvedimento, tu ancora no, ma penso che te lo stai dando da solo, perché ti stai negando diverse cose con un atteggiamento che non va bene. Ti devi mettere in testa che il problema è il metodo di studio e l'utilizzo del tempo qui dentro. Voglio che tu assista alle lezioni di altri tuoi colleghi, come Mew e Petit, perché affrontano bene questi due aspetti. Non mi mettere in bocca parole che non ho detto, non ho detto che non lavori, ma che il tuo metodo di lavoro non è consono a questa scuola. Se vuoi stare nel tuo studiolo a scrivere le tue canzoni, fallo fuori da qua"

Holden lo interrompe dicendo che voleva chiedere scusa per i suoi modi, ma che ha riscontrato un atteggiamento ostile verso di lui:

"La comunicazione o non c'è o è interrotta, com'è possibile? Le cose vengono riportate in maniera sbagliata"

Zerbi allora decide di convocare Giovanni Sciabbarrasi, vocal coach che ha riportato che Holden ha avuto diversi problemi: "Non è possibile che sono sempre gli altri a sbagliare e mai tu, devi cambiare atteggiamento.". Quando anche il coach conferma la versione di Zerbi, il professore sbotta infuriato:

"Mi sento pesantemente percu*****! Hai spotify e puoi chiedere e guardare i testi, anche io mi sono stancato...Che mi dai a fare del lei, se fino a ora mi hai dato del tu. Comportati come gli altri, non dire bugie, a me dei modi sbagliati cone me non me ne frega un c****, ma devi rispettare la scuola. Perché la rispetti a metà. Mi auguro che tu ti renda conto che per stare qui ci vuole un metodo"

Alla fine del discorso, tuttavia, Holden si alza e continua a mostrarsi ostile verso Zerbi, accusando la produzione di farlo passare per bugiardo.

Scopri le ultime news su Amici