Amici 23, scontro tra Mida e Gaia De Martino: "Holden ha ragione, lui doveva sapere come la penso" (VIDEO)

Tensione alle stelle nella scuola di Amici 23.

Primo scontro nella scuola di Amici 23 tra Mida e Gaia De Martino. Il motivo? La ballerina e allieva di Raimondo Todaro ha preso le parti di Holden nella discussione con Mida sulle pulizie della casetta e lui l'ha accusata di essere parac**a.

Tensione tra Gaia e Mida per "colpa" di Holden

Nel daytime di ieri di Amici 23, Rudy Zerbi ha convocato la classe in studio per affrontare il problema delle pulizie e replicare alle accuse mosse da Mida. Senza mezzi termini, l'allievo di Lorella Cuccarini ha velatamente accusato il coach di difendere e proteggere Holden perché forte artisticamente e "figlio di".

A prendere le parti di Holden ci ha pensato Simone Galluzzo, che ha puntato il dito contro tutta la classe, e Gaia De Martino. La ballerina, in particolare, ci ha tenuto a difendere il cantautore romano scusandosi per non averlo difeso in studio. Il comportamento di Gaia ha infastidito, e non poco, Mida, che in casetta ha sbottato:

Tu avresti difeso Holden sulle pulizie? Nessuno ha mai detto che è l'unico. Sei un po' parac**a...Perché difendi lui? Tu vuoi stare sempre in buoni rapporti con tutti giustamente, vedi il meglio delle persone e pensi positivo, io non sono fatto così..

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione immediata di Gaia:

Se mi dici ancora parac**a io ti meno perché non è vero. Sono tutto tranne che parac**a. Una volta che capisci i miei discorsi mi farebbe piacere. Holden ha ragione, lui non è l'unico responsabile di questo. Per me lui doveva sapere come la penso. Io e Holden abbiamo un bel rapporto e in questo caso ha ragione, non è solo colpa sua se la casetta è sporca. Stai zitto, ti conviene.

