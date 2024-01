Amici 23, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli commentano il post di Mew sull'addio al programma

Gossip TV

Ieri, 22 gennaio, Mew ha rivelato perché ha deciso di abbandonare la scuola di Amici23 e sia Anna Pettinelli sia Lorella Cuccarini hanno commentato il video.

La vicenda dell'abbandono di Mew e Matthew, che hanno lasciato la scuola di Amici 23 in fretta e furia e senza fornire spiegazioni, è stata finalmente risolta. A rivelare le motivazioni che hanno spinto lei e il cantante di Anna Pettinelli ad abbandonare il talent di Canale5 è stata la stessa Mew. L'allieva di Lorella Cuccarini, infatti, ha pubblicato un video in cui ha svelato cosa l'ha spinta a prendere questa scelta e non sono tardati ad arrivari i commenti delle due prof del programma condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Mew parla della sua depressione: arrivano i commenti di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

La verità sull'addio di Mew e Mathew è stata finalmente svelata: in un commovente video postato su Instagram, Mew ha rivelato che ciò che l'ha spinta a lasciare il programma è stato il suo stato di salute mentale. La cantante ha voluto svelare i motivi che l'hanno portata a prendere questa decisione sofferta anche perché sui social sono impazzate le più diverse teorie e, con questa confessione, la cantante ha anche messo una parola fine ai rumors e alle dicerie che circolavano su di lei e Matthew.

Già in passato, ha rivelato la cantante ha sofferto di depressione e, purtroppo, questo malessere è tornato a colpire proprio durante l'esperienza nella scuola. Complice lo stress e le preoccupazioni, Mew ha deciso di lasciare la scuola per occuparsi al meglio di sé stessa e Matthew ha deciso di seguirla per amore:

"Detto ciò, la salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità. Chi ne soffre sa quanto sia difficile rimanere lontana in certi momenti dalle persone che ami e dai propri cari. E quindi nulla… questo messaggio è per dire: abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100% e di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l’ambizione. Io prendo questi miei dolori, che diventeranno musica, e la mia musica continuerà a salvarmi, passo dopo passo."

Il video pubblicato da Mew ha fatto presto il pieno di like e di commenti di supporto da parte di diversi ex concorrenti del programma, ma si sono fatti notare anche i commenti delle due prof dei cantanti, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. La prima ha scritto un semplice, ma sentito "abbi cura di te", mentre la speaker radiofonica ha commentato così:

"Un solo augurio: che la musica e almeno un piccolo sorriso ti accompagnino sempre. Go, Vale!"

