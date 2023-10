Amici 23, scatta il bacio tra Sarah e Holy Francisco, ma il cantante ha già una fidanzata fuori dal talent! [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, è scattato il bacio tra Sarah e Holy Francisco, ma il cantante ha già una fidanzata fuori dal talent! Ecco cosa è successo!

Dopo Mew e Matthew, ad Amici 23 sembra stia nascendo un'altra coppia nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi: si tratta dei cantanti Holy Francisco e di Sarah, come appare dalle immagini del daytime di oggi, mercoledì 11 ottobre.

Amici 23, Holy Francisco e Sarah si baciano, ma lui ha già una fidanzata fuori!

Se nel corso dell'ultimo daytime abbiamo visto evolvere l'amicizia speciale tra Mew e Matthew in un'intesa amorosa, ora, durante le immagini dell'appuntamento quotidiano con il talent hanno mostrato che anche tra altri due cantanti si è creato un legame speciale. Sarah e Holy Francisco, infatti, sono sempre più uniti e vicini e non lesinano carezze e coccole tra loro. Il primo vero bacio è scattato mentre i due erano su un letto, lontani dagli sguardi indiscreti dei compagni di casetta.

Complice la vicinanza, Holy Francisco ha chiesto alla cantante se voleva che lui la baciasse e nonostante lei avesse negato, scherzando, tra i due è scattato un romantico bacio, nascosto allo sguardo della telecamera da Francisco, che ha nascosto i loro volti con un cuscino. Tuttavia, i fan della coppia non dovrebbero cantare già vittoria: sembra, infatti, che fuori dalla casetta il cantante abbia già una fidanzata! Anche Mew, in effetti, sarebbe giò impegnata e sui social i fan si sono scatenati con l'ironia di fronte al secondo "tradimento" in diretta nazionale e con modalità molto simili.

Tuttavia, potrebbero esserci sviluppi di cui il pubblico non è ancora a conoscenza e che potrebbero diventare argomento per un'eventuale confronto tra i ragazzi nel prossimo daytime. Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Scopri le ultime news su Amici