Amici 23, tra Mew e Matthew scatta finalmente il primo bacio [VIDEO]

Nel daytime di oggi di Amici 23, Mew e Matthew hanno chiarito come stanno le cose tra loro. Ecco cosa è successo!

Ad Amici 23 è finalmente nata la prima coppia: l'intesa tra Mew e Matthew ha infatti portato i due giovani talenti del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi a scambiarsi il primo bacio.

Amici 23, Mew e Matthew si sono baciati: nasce la prima coppia della nuova edizione

Già qualche giorno fa vi raccontavamo dell'intesa che si era creata tra Mew e Matthew: i due cantanti, infatti, prima timidamente, poi sempre con maggior schiettezza hanno iniziato a cercarsi e hanno instaurato un'amicizia speciale. Tuttavia, stando alle immagini andate in onda nel daytime di oggi, martedì 10 ottobre, sembra che tra loro si sia formato molto altro.

La loro amicizia sembra, infatti, aver superato il confine e si è trasformata in qualcosa di molto speciale per entrambi: il primo a indagare su di loro è stato Ezio, il cantante allievo di Anna Pettinelli, che senza mezzi termini ha chiesto ai due colleghi, vedendoli abbracciati in giardino se si fossero fidanzati. Palpabile l'imbarazzo di Matthew, mentre Mew ridacchiava: ma in questa occasione entrambi hanno negato. In un'altra scena, Mew e Matthew erano da soli in camera, teneramente abbracciati sul letto, vicini e complici.

La cantante ha chiesto all'allievo se ci fosse qualcosa che doveva comunicarle ed è iniziato un gioco di parole non dette e avvicinamenti, finché Matthew non si è sporto e l'ha trascinata su di lui, baciandola. Da lì, i due ragazzi hanno continuato a scambiarsi tenerezze e a condividere i rispettivi pensieri su quanto fosse insolito trovarsi a vivere in una situazione come quella del programma, condividendo la casetta 24h su 24h. Come proseguirà la loro storia? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprirlo.

