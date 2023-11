Amici 23, scambio di lettere d'amore tra Matthew e Mew: "Non riesco a pensare a me senza di te" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, Mew e Matthew si sono scambiati delle tenere lettere d'amore. Ecco cosa si sono detti.

Il daytime di Amici23 di oggi, giovedì 16 novembre, è stato caratterizzato da una tenera confessione d'amore: Matthew e Mew, infatti, in previsione di un'eventuale uscita del cantante dal programma Mediaset nella prossima puntata, hanno deciso di scambiarsi delle lettere in cui professavano i reciproci sentimenti.

Amici 23, Mew e Matthew si scambiano delle romantiche lettere d'amore: "Non posso pensare a me senza di te"

Mew e Matthew sono la prima coppia del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi: i due si sono piaciuti immediatamente e nel giro di poco il cantante ha conquistato il cuore di Mew, scambiandosi con lei un tenero bacio. Quando, nella puntata di domenica 12 novembre, Matthew è arrivato ultimo in classifica ed è stato messo in sfida, Mew non ha saputo trattenere le lacrime e la preoccupazione. Perciò, per esorcizzare il pensiero e la preoccupazione di veder uscire il suo innamorato dalla scuola, la cantante e Matthew si sono scambiati delle lettere d'amore e si sono dichiarati i reciproci sentimenti.

Dopo diversi tentennamenti, Mew ha accetto che Matthew leggesse la sua lettera ad alta voce:

"Ciao Bibi, ti scrivo questo alle 2 di notte dal letto della camerina dove vorrei tanto che ci fossi. Non riesco a pensare a questo posto senza di te, alle mie giornate senza di te. Non riesco a pensare a me senza di te. Sono innamorata come non mai, più ti guardo e più mi innamoro. Quello che provo per te è autentico e puro, non so neanche come spiegartelo. Spero che i miei occhi te l'abbiano fatto capire più volte. Per me è la prima volta che mi sento davvero tra le braccia di una perosna che ne vuole veramente per quello che sono. Non mi sento più vuota e triste. Mi sono riscoperta. Ho riscoperto emozioni che credevo di aver seppellito. Ho capito che cosa vuol dire condividere una passione. Sei così simile a me che a volte mi fai quasi paura. Dove sei stato tutto questo tempo? Dovevo venire ad Amici per trovarti. Mi sveglio pensandoti, vado a dormire nello stesso modo. Ti penso quando canto, ti penso quando sono stanca di tutti. Ti penso quando non riesco a capire me stesso perché pensare a te mi aiuta sempre: è assurdo come in così poco tempo tu abbia preso questo posto all'interno della mia vita. Un giorno potrò raccontare che ti ho conosciuto ad Amici e che il nostro primo appuntamento è stato al cinema della sala quattro. Ti amo veramente tanto, ti penso e ti pernserò sempre. A presto."

Anche la lettera di Matthew è stata ricca di emozioni e di sentimenti per la sua Mew: il cantante di Rudy Zerbi l'ha definita "un fulmine a ciel sereno, una di quelle cose che non si trovano in giro, ma giungono a te nonostante i muri creati per evitarlo.". Il cantante ammette che da quando la conosce sente che è cambiato tutto, anche il modo in cui guarda il mondo e che l'amore che ha per lei è ineguagliabile:

"Sappi che tu per me sei più di quello che scrivo, più della musica che ascolto, più della mia stessa vita. Sei tu l'unica persona che riuscirebbe a farmi accettare la sconfitta e se essere vulnerabile sarà l'unico modo di averti al mio fianco, sarò pronto ad essere fatto a pezzi"

