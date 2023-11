Amici 23, Matthew ultimo in classifica, la reazione di Mew: "Non azzardarti a lasciarmi sola..." [VIDEO]

Gossip TV

Nell'ultima puntata di Amici 23, Matthew è finito ultimo in classifica, provocando la reazione della fidanzata Mew. Ecco cosa è successo!

Duro colpo per Matthew di Amici 23: oggi, nella puntata di domenica 12 novembre, il cantante di Rudy Zerbi, è finito ultimo in classifica ed è stato mandato in sfida dal suo professore per la prossima settimana. Ecco come ha reagito la fidanzata del cantante, Mew, anche lei allieva del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Matthew finisce ultimo in classifica, la reazione di Mew

Quando la conduttrice del talent targato Mediaset ha mostrato la classifica definitiva della gara di canto di questa domenica, Matthew si è classificato all'ultimo posto, sotto lo sguardo sconcertato di Mew. Su di lui, Rudy ha esclamato:

"C'è da riflettere su questo ultimo posto. Ora, non è il momento di piangersi addosso. Ci sarebbe da aggiungere, perché devi partire con un atteggiamento diverso, altrimenti è come se partissi sconfitto in partenza"

Con molta onestà, Matthew ha chiarito che questa sarà un'occasione per lui per mettersi alla prova e dare il massimo anche in questa circostanza. Molto meno serena è apparsa Mew, che osservava la dinamica tra il fidanzato e Zerbi dal suo banco. La cantante e Matthew si sono innamorati in queste settimane, diventando la prima coppia ufficiale della nuova edizione di Amici e, dopo aver visto i risultati della classifica, Mew si è lasciata andare a un lungo pianto, attirando l'attenzione della padrona di casa, che le ha chiesto cosa succedesse. Candidamente, Mew ha risposto di essere preoccupata per Matthew, aggiungendo:

"Lo so che può cavarsela. Lo so, ma se mi lascia qua da sola mi inc****."

Immediata la replica di Matthew che ha risposto: "Mi impegnerò al massimo, non ti lascio qua".

