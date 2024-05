Amici 23, Sarah trionfa: le prime dichiarazioni della cantante dopo la vittoria

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della giovane vincitrice della 23esima edizione di Amici, Sarah: "Sto ancora realizzando cosa sia successo, dedico questo premio alla mia famiglia".

La 23esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria della giovane cantante Sarah. L'allieva di Lorella Cuccarini ha inaspettatamente sbaragliato tutta la concorrenza nell'ultima puntata del Serale aggiundicandosi il montepremi finale del valore di 150mila euro in gettoni d'oro.

Le prime parole di Sarah dopo la finale di Amici

Sarah è la vincitrice assoluta di Amici 23. Una finale davvero sorprendente e tutta al femminile quella di ieri che ha visto alzare la famosa coppa alla cantante. La giovane e amatissima allieva della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, infatti, si è scontrata al duello finale con ballerina Marisol Castellanos, che si è portata a casa il premio di categoria del valore di 50mila euro in gettoni d'oro, il Premio della Critica di 50mila euro, assegnato dai giornalisti, e il Premio Marlù. Ecco cosa ha rivelato la ragazza subito dopo la vittoria del talent show di Maria De Filippi:

Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente e adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta

Cosa penso di me? - ha continuato Sarah ancora incredula ed emozionata per la vittoria finale di Amici 23 - È un po’ come se il pubblico da casa si fosse un po’ messo nei miei panni. Sono partita dal niente e ho costruito il mio percorso. Penso lo possano fare tutti, io ce l’ho messa tutta e ce la sto facendo.

Sarah vince Amici 23

Classe 2006, Sarah è nata a Vigevano e canta da quando era molto piccola. Testarda, solare e competitiva, la giovane cantante di "Sexy Amore Magica" è stata la vera rivelazione di questa edizione di Amici. Il suo percorso nella scuola non era iniziato nel migliore dei modi, viste le numerose critiche ricevute in particolar modo da Anna Pettinelli, ma pian piano ha preso il volo dimostrando a tutti le sue grandi capacità. La vittoria ad Amici, che ha dedicato alla sua famiglia, è il simbolo che con la determinazione, lo studio e l'impegno si può arrivare molto in alto e conquistare tutti, proprio come ha fatto lei.

