Amici 23, Sarah Toscano svela se porterebbe Holden in esterna come a Uomini e Donne!

Gossip TV

In una recente intervista, Sarah Toscano ha svelato se porterebbe Holden in esterna, come a Uomini e Donne! Ecco cosa ha risposto la vincitrice di Amici 23!

Prosegue il botta e risposta con frecciatine e battute tra Sarah Toscano e Holden: dopo l'intervista del cantante a Say Waad, questa volta è toccato alla vincitrice di Amici 23 che si è vista rivolgere una precisa domanda: porterebbe Holden in esterna, come se fossero a Uomini e Donne?

Amici 23, Sarah svela se porterebbe in esterna Holden come in una puntata di Uomini e Donne!

Nel corso di un'intervista a Say Waad con il conduttore Michele Wad Caporosso su Radio Deejay, Sarah Toscano è stata di nuovo stuzzicata in merito alla sua amicizia con Holden. Il cantante è stato ospite nella puntata precedente del format e ha lanciato alla vincitrice del talent di Amici di Maria De Filippi una sfida: dire, sinceramente, chi era il cantante di Amici che stimava di più.

La cantante di Sexy Magica ha riso divertita quando il conduttore le ha posto la domanda del suo ex compagno di avventura nel talent, ma ha immediatamente ribattuto che la sua risposta non poteva che essere...Holden. Tuttavia, ci ha tenuto a specificare Sarah, al di là dello schero, per il cantante di Randagi provava davvero molta stima e ammirazione, soprattutto, perché Holden produce da solo i suoi singoli:

"Ah c'era Holden ieri? Allora ti dico lui. Però, a parte gli scherzi, ti direi veramente lui, perché scrive tutto quello che fa, si produce anche da solo, quindi, tanto di cappello"

Poi il conduttore l'ha ulteriormente stuzzicata, invitandola a giocare a una versione radiofonica di Uomini e Donne: Wad le avrebbe dato degli indizi su alcuni cantanti e lei avrebbe dovuto indovinare di chi si trattava e se avesse mai deciso di portarli in esterna.

Amici 23, Sarah e Holden: solo amicizia tra i due cantanti?

I primi candidati erano Fedez e Olivia Rodrigo e Sarah ha ammesso che nel caso della seconda sarebbe felice di uscire con lei, visto che è un'artista che le piace. Mentre verso il rapper si è mantenuta neutrale, ricordando che è nel pieno di un divorzio e non le sembrava il caso, anche se si trattava solo di uno scherzo!

Poi Wad ha dato alcuni indizi sul terzo eventuale candidato, affermando che era un cantante di Amici 23 e il cui nome iniziava per J. Immediatamente Sarah ha riso e ha indovinato subito che si trattava di Holden. E, senza indugiare, ha affermato che non le dispiacerebbe un'uscita con il cantante! La sua risposta, ovviamente, non ha fatto altro che accrescere i vari rumors sul presunto flirt tra i due ragazzi, nonostante entrambi abbiano più volte negato che tra loro ci sia qualcosa in più oltre alla stima.

Eppure, i fan non riescono a non emozionarsi di fronte alla loro complicità e alle belle parole che si rivolgono l'un l'altra. Holden ha persino deciso di dedicare il suo EP alla vincitrice del talent di Canale5 oltre a chiederle di collaborare con lui per Ossidiana.

Scopri le ultime news su Amici