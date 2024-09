Amici 23, Sarah Toscano rivela: "Dopo il talent sto vivendo il mio sogno"

Gossip TV

Intervistata da Cosmopolitan alla Mostra del Cinema di Venezia, la vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, ha raccontato come sta vivendo questo momento!

Ospite sul red carpet di Venezia 81, la vincitrice di Amici 23, la cantante Sarah Toscano, è stata intervistata da Cosmopolitan per il format Dopocinema. La giovane artista ha sfilato sul tappeto rosso per l'anteprima di Love, film presentato all'81esima Mostra del Cinema di Venezia, e ha raccontato come sta vivendo questo momento dopo la vittoria del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Sarah Toscano svela: "Dopo il talent la mia vita è diventata un sogno"

Intervistata da Cosmopolitan, Sarah Toscano ha sfilato sul red carpet, invitata da Radio Italia per l'anteprima del film Love. Sorridendo, la giovane artista ammette di essere molto emozionata, perché è la prima volta che sfilerà sul tappeto rosso ed è entuasiasta di ciò che sta vivendo. Dopo la vittoria della ventitreesima edizione di Amici, Sarah ha ammesso che la sua vita è cambiata completamente.

La cantante ha ammesso che non ha più una routine, perché ogni giorno è diverso dall'altro:

"Da quando ho vinto Amici, è cambiata tutta la mia vita. Prima mi svegliavo, andavo a scuola, studiavo, dormivo. Oggi, invece, non ho una routine, ogni giorno posso scoprire qualcosa di nuovo. A 18 anni ho una grande curiosità di scoprire cosa offre il mondo"

Nonostante la sua vita sia cambiata totalmente, Sarah ammette che non sente la mancanza della sua vita, prima della vittoria e della partecipazione ad Amici 23:

"Ti devo dire di no, non ero triste prima di Amici, avevo una bella vita, ma ora sto vivendo un sogno. Forse, mi manca un po' allenarmi e giocare a tennis, perché ho meno tempo, ma per il resto continuo a fare tutto ciò che mi piace. Non ho qualche mancanza in particolare"

Amici 23, Sarah Toscano racconta del suo primo red carpet

Per Sarah Toscano, Venezia 81 è stata anche l'occasione di sfilare per la prima volta sul red carpet e la giovane cantante ha rivelato che oltre a scegliere i vari outfit per la Mostra, ha anche seguito una lezione di posing:

"Sì, ho dovuto sfilare come una modella, è una lezione durata 4 ore e mi ha aiutato, perché durante il red carpet mi è stata utile."

Già durante il talent, Sarah ha imparato a gestire il palco e le sue emozioni, diventando una giovane pop star e sorprendendo tutti nel talent, tanto da arrivare a vincere la ventitreesima edizione del programma. Delle star sul red carpet che sperava di incontrare, Sarah ha rivelato che le sarebbe piaciuto incontrare Lady Gaga. Infine, per il futuro, Sarah ha anticipato che sta lavorando molto e ci sono diversi progetti in corso:

"Arriveranno grosse novità in futuro. Se dovessi esprimere un desiderio sarebbe quello di diventare un'artista internazionale, toccare palchi europei, uscire dall'Italia"

