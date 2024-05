Amici 23, Sarah Toscano è la vera rivelazione di quest'anno: la crescita di una giovane pop-star

Gossip TV

Tra gli allievi di Amici 23, Sarah Toscano è forse la vera rivelazione di quest'anno: siamo di fronte alla nascita di una giovane pop-star? Scopriamolo insieme!

L'anno scorso era Angelina Mango, quest'anno, la vera rivelazione di Amici 23 potrebbe davvero essere Sarah Toscano? La giovane allieva ha, infatti, iniziato un percorso di crescita nel talent di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale5, che potrebbe portarla a diventare una futura pop-star.

Amici 23, Sarah Toscano è la vera rivelazione del talent di quest'anno: la crescita di una giovane pop-star

Il percorso di Sarah all'interno della scuola di Amici è stato uno dei percorsi di crescita più interessanti da osservare negli ultimi anni: quando è entrata, la giovanissima cantante - che ha compiuto 18 anni nella scuola - piaceva per la sua freschezza e la naturale dolcezza dello sguardo e della voce. Ma anche per una maturità e una consapevolezza di trovarsi davvero in una scuola dove poter imparare qualcosa. Questo atteggiamento così maturo e umile l'ha portata a non rifiutare mai un guanto di sfida proposto di solito da Anna Pettinelli, contrariamente a ciò che ha fatto spesso Mida.

Non tutte le sfide sono state superate egregiamente, ma Sarah ha sempre accolto il giudizio stridente della speaker con la massima tranquillità e anche quando tratteneva a fatica le lacrime ha sempre cercato di mantenere una sua dignità e non lasciarsi andare. E sarebbe stato semplice farlo, visto che, fino alla fine, a pochi passi dal Serale, la sua insegnante, Lorella Cuccarini, non le aveva ancora assegnato la maglia per la seconda fase del talent. Eppure, come la stessa Cuccarini le ha fatto notare, Sarah non ha vacillato, non si è lasciata andare al panico e ha continuato a lavorare e impegnarsi, sperando fino in fondo di poter ottenere il riconoscimento dovuto.

Amici 23, Sarah è la rivelazione del talent: ne sarà anche la vincitrice?

Ed è stata una vera benedizione per lei ricevere la maglia del Serale, perché è nella seconda fase che il suo talento è esploso e ci siamo trovati ad assistere alla maturità di una giovane pop-star. Se, infatti, nelle prime esibizioni, Sarah pur avendo ottime doti di staging, si muoveva poco sicura sul palco, ora, nel corso delle sei puntate del Serale ha dato prova di aver compreso appieno i meccanismi del gioco, destreggiandosi nello studio sicura di sé. Ha imparato a interagire con i ballerini e la scenografia proposta, osando con nuovi outfit che rispecchiano al meglio la sua natura di giovane stella del pop e sbalordendo i giudizi cantando in francese e in inglese senza tentennamenti. Non sono mancati i problemi tecnici e le insicurezze, ma in una cantante così giovane sono più che ammessi.

E a notare la sua crescita sono stati anche i suoi ex compagni che hanno commentato positivamente il suo percorso, definendolo uno dei più belli e completi nella scuola, come ha dichiarato Ayle:

"Secondo me Sarah è migliorata e ora mi sembra molto in forma. Anche se ha fatto il miglior percorso, sono un pò pensieroso... diciamo che è quasi completa, manca qualcosa. Lei sa scrivere ma è insicura, deve crederci di più"

E persino Rudy Zerbi, in puntata, non ha saputo trattenersi dall'elogiare la bravura della giovane cantante, confermando che davvero Sarah Toscano potrebbe essere la rivelazione di questa ventitreesima edizione di Amici e, chissà, anche la vincitrice.

Scopri le ultime news su Amici