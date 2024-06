Amici 23, Sarah Toscano pronta a partire per il suo primo tour: ecco tutte le date!

Gossip TV

Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23 e presto partirà per il suo primo tour: ecco quali saranno le date e le città che toccherà la cantante!

Continua il successo per Sarah Toscano, vincitrice del talent di Amici 23: la giovane cantante, infatti, ha annunciato che presto partirà per il suo primo tour e sono state svelate tutte le date delle varie tappe.

Amici 23, Sarah Toscano pronta a partire per il suo primo tour

Dopo la vittoria del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, per Sarah Toscano è iniziato un periodo denso di avvenimenti e di soddisfazioni: il suo EP, pubblicato poco dopo la fine del programma di Amici, è diventato un successo su Spotify, registrando un ottimo debutto. Inoltre, Sarah è partita per il suo primo instore tour e ha incontrato fan e vecchi amici conosciuti nel programma, come Stella Cardone.

Inoltre, prenderà parte a diversi eventi musicali nella Capitale e ha appena annunciato le date del suo primo tour. Con un post sui social, Sarah Toscano ha svelato finalmente le date e le tappe del suo primo tour, che partirà questa estate e toccherà diverse città d'Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano.

Per la giovane artista si tratta di una grande soddisfazione, vista anche la sua età: Sarah Toscano, infatti, ha soli 18 anni e si è dimostrata la vera rivelazione di Amici 23, evolvendo e migliorandosi dal pomeridiano al Serale, tanto da vincere il talent.

Amici 23, Sarah Toscano come Angelina Mango: prossima tappa Sanremo 2025?

Anche se è ancora molto presto per fare pronostici, molti fan si chiedono se anche Sarah Toscano, come Angelina Mango, prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo, che avrà la direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Dopotutto, anche la figlia di Pino Mango e Laura Valente dopo aver vinto nella categoria di canto e piazzandosi come seconda classificata, ha avuto una luminosa carriera, culminata con la vittoria del Festival di Sanremo 2024.

Molti hanno notato le somiglianze tra il percorso di Angelina Mango e quello di Sarah Toscano, perciò, sperano davvero di vedere quest'ultima nella prossima edizione della kermesse canora. Tuttavia, nel corso di alcune interviste, la vincitrice di Amici 23 ha rivelato che non sa se davvero vedrebbe Sanremo 2025 nel suo futuro, perché sente di non essere ancora pronta.

Pur non nascondendo l'entusiasmo alla prospettiva e affermando che sarebbe un grandissimo onore, Sarah ha ammesso:

"Sarebbe un grandissimo onore, mi farebbe piacere, però, non so cosa mi aspetta per il futuro"

