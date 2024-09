Amici 23, Sarah Toscano intervistata dalla figlia di Anna Pettinelli, la prof che l'ha spesso criticata nella scuola

Gossip TV

La vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, ha scambiato quattro chiacchiere con Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli, che con la cantante non ha mai avuto un rapporto idilliaco...

Un inaspettato incontro ha sorpreso i fan di ;Amici 23: ;Sarah Toscano, durante un evento all'Arena di Verona, è stata intervistata per scherzo da ;Carolina Russi, figlia di ;Anna Pettinelli. La speaker e prof di ;Amici di Maria De Filippi ;è sempre stata molto ;critica ;nei confronti della cantante che ha poi vinto la ventitreesima edizione del talent di ;Canale5 ;condotto da ;Maria De Filippi. Perciò, molti hanno trovato ironico che invece la figlia della severa prof e la giovane pop star abbiano riso e scherzato insieme.

Amici 23, Sarah Toscano scherza con la figlia di Anna Pettinelli che nella scuola l'ha spesso criticata

Dietro le quinte di Radio Zeta Future, ;Sarah Toscano ;e ;Carolina Russi, figlia di ;Anna Pettinelli, si sono scoperte molto simili e hanno trascorso diverso tempo a chiacchierare tra loro, parlando di serie tv e film. La situazione è parsa ironica e paradossale ai fan del talent di ;Maria De Filippi, memori delle numerose critiche che ;Anna Pettinelli ;ha sempre rivolto alla giovane artista.

Nel backstage dell'evento musicale, ;Carolina Russi ha intervistato Sarah Toscano, chiedendole alcune domande di natura più personale, come il suo "guilty pleasure" ;e la giovane pop star ha raccontato che adora guardare serie tv prima di andare a dormire e che di recente è in fissa con la nota serie Netflix ;Emily in Paris. Scherzando, allora, ;Russi ;le ha chiesto:

"Vogliamo dire che lo guardiamo entrambe? Diciamolo! Sei team Gabriel o Alfie?"

Le due hanno continuato a chiacchierare e alla fine, ironicamente, ;Carolina ;ha chiesto alla cantante di andare a guardare un episodio della serie insieme: "Tanto hai già cantato no?". ;

sarah lo sa che l’intervistatrice è la figlia di bella patata? pic.twitter.com/A2XH7TmfJE — olivia 🧚🏻‍♀️ sarah 🧚🏼‍♀️ stan (@itssoamerican) September 4, 2024

Amici 23, Anna Pettinelli critica verso Sarah Toscano

Anna Pettinelli ;non si è mai risparmiata critiche verso ;Sarah Toscano ;e ;Mida, allievi di Lorella Cuccarini. Per la severa speaker, infatti, ;Sarah ;aveva una voce troppo fanciullesca e da "Zecchino d'oro" per poter essere una vera artista e ha sempre cercato di affidarle compiti e metterla in difficoltà. Eppure, ogni volta, la giovane artista non si è mai rifiutata di portare avanti un compito e con umiltà e passione ha cercato di dimostrare alla severa prof il suo valore.

Soltanto al Serale, Pettinelli, dopo una particolare esibizione non ha pouto non ammettere di essere rimasta sorpresa da ;Sarah ;e si è congratulata con lei tra lo stupore generale. Esibendosi in francese e inglese, ;Sarah ;ha dimostrato un'ottima padronanza delle lingue straniere e in una sfida contro l'allieva di ;Pettinelli, Martina Giovannini, su una cover di This Is Me da The Greatest Showman, ha ottenuto il plauso della speaker:

"Sei stata brava, al di sopra delle aspettative. Mi hai stupita"

