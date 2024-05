Amici 23, Anna Pettinelli si congratula con Sarah Toscano: "Mi hai stupita per la prima volta" [VIDEO]

Gossip TV

Ieri sera, durante la settima puntata del Serale di Amici 23, dopo un'esibizione di Sarah Toscano, Anna Pettinelli si è congratulata con l'allieva di Lorella Cuccarini. Ecco cos'è successo!

Ieri sera, sabato 4 maggio, è andata in onda su Canale5 la settima puntata del Serale di Amici 23 e i fan del talent di Maria De Filippi hanno assistito a un evento senza precedenti: Anna Pettinelli si è congratulata con Sarah Toscano dopo una sua esibizione.

Amici 23, Anna Pettinelli stupisce tutti: il gesto verso Sarah Toscano! [VIDEO]

Anna Pettinelli non ha mai fatto mistero di ciò che pensava di Sarah Toscano. Fin dalle prime esibizioni della cantante della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, la speaker ha sempre avuto da ridire sul talento di Sarah, tanto che ogni occasione era buona per assegnarle un compito e metterla in diffcoltà. Se, inizialmente, Sarah Toscano ne era spaventata: infatti, a inizio ottobre, Pettinelli, dopo che la cantante era arrivata ancora ultima in classifica, aveva proposto di mandarla in sfida per poterla così sostituire con un'altra artista.

E nel corso dei mesi appena trascorsi, Anna Pettinelli non si è riparmiata, assegnando compiti su compiti, nella speranza che Sarah riuscisse a sorprenderla. I motivi principali, infatti, per cui non la riteneva una brava cantante, secondo la speaker, erano la mancanza di originalità e una tendenza a trasformare qualsiasi pezzo cantasse "nelle canzoncine dello Zecchino d'oro". Insomma, mentre altri si complimentavano per la naturale dolcezza di Sarah, per Pettinelli si trattava di stucchevolezza.

Nonostane gli iniziali dubbi e tentennamenti, Sarah non si è mai tirata indietro di fronte a un compito di Anna Pettinelli, tanto da guadagnarsi il rispetto di Rudy Zerbi. Il produttore, inoltre, non perdeva occasione per sfruttare i compiti - a suo dire assurdi della collega - per poter dimostrare che da un lato Sarah aveva talento e dall'altro che la collega e rivale non fosse davvero imparziale nel suo giudizio.

Amici 23, Sarah Toscano raggiunge un altro successo: Anna Pettinelli si complimenta con lei

Tuttavia, di acqua sotto i ponti ne è passata e, in questi mesi, Sarah Toscano è maturata, tanto che possiamo considerare la cantante una rivelazione per la ventitreesima edizione di Amici. Oltre ad aver assunto maggiore padronanza del palco, infatti, Sarah ha trovato la sua strada e il suo stile e si sta trasformando in una giovane stella del pop. Il suo ultimo inedito, Sexy Magica, ha già battuto quelli dei compagni diventando il più ascoltato sulle piattaforme e durante il Serale la cantante è stata protagonista di alcune meravigliose esibizioni, cantando in francese e inglese con grande scioltezza.

Nel corso della settima puntata in onda ieri sera, 4 maggio, su Canale5, nel primo guanto di sfida lanciato da Pettinelli e che vedeva contrapporsi Sarah Toscano e Martina, persino la speaker non ha saputo trattenersi dal compiere un gesto che ha stupito tutti. Pettinelli, infatti, per la prima volta ha rivolto dei sinceri complimenti alla giovane artista.

Le due allieve si sono sfidate su una cover di This is me, tratto dal musical The Greatest Showman, e l'esibizione ha fatto accendere la lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, ma ha anche spinto la prima a complimentarsi con Sarah, dicendole:

"Sei stata brava, al di sopra delle aspettative. Mi hai stupita"

Scopri le ultime news su Amici