Amici 23, Sarah Toscano ha un nuovo amore? Ecco cosa ha risposto la cantante

Gossip TV

In una recente intervista, Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, ha rivelato qual è la sua situazione sentimentale. Ecco cosa ha rivelato!

Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, ha forse trovato un nuovo amore? Fin dalle ultime puntate del Serale del talent di Canale5 si era diffusa la notizia secondo cui la cantante e Holden, altro allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi fossero una coppia. Ma, in una recente intervista, Sarah ha finalmente confermato come stanno le cose.

Amici 23, Sarah Toscano è fidanzata? Risponde la diretta interessata!

Intervistata da Vanity Fair, la vincitrice della ventitreesima edizione di Amici ha rivelato qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale, svelando se c'è qualcuno che le fa battere il cuore. Nonostante i numerosi rumors su presunti flirt, Sarah sembra aver confermato che attualmente è single e che l'amore vero per lei non è ancora arrivato:

" Quello non è ancora arrivato. Sto ancora cercando la mia anima gemella. Però, non ho fretta: so che arriverà prima o poi [...] Ho solo meno occasione di stare a casa, ma quando riesco a ritagliarmi quella giornata libera faccio le cose di sempre: sto con la mia famiglia, i miei amici, faccio sport. Poi, quando sono lontana, mi tengo in contatto con tutti con le videochiamate, messaggi, chat di gruppo. È rimasto tutto come prima"

Contrariamente ad altri allievi del talent della medesima edizione, come Petit e Marisol - sempre più uniti anche in vacanza - o Gaia De Martino e Mida, che potrebbero essersi dati una seconda possibilità, Sarah Toscano non ha ancora trovato l'amore e ha deciso di dedicare le sue energie alla sua carriera, che sta spiccando il volo. Dopo la vittoria del talent, infatti, Sarah ha pubblicato il suo primo Ep, ha rilasciato il suo ultimo singolo Roulette solo qualche settimana fa e ha aperto il concerto dei Black Eyed Peas nella data milanese della band. Inoltre, il suo primo tour instore è stato un autentico successo e in queste settimane la cantante è stata impegnata anche nel suo primo tour estivo.

Amici 23, Sarah Toscano e i rumors di un flirt con Holden

Nonostante l'amore non sia la sua priorità al momento, per mesi, su Sarah Toscano e Holden si erano diffusi rumors di un possibile flirt: la complicità tra i due, gli sguardi e una certa affinità avevano fatto sperare i fan che tra loro potesse esserci più di un'amicizia. Holden ha persino deciso di dedicare il suo EP alla vincitrice del talent di Canale5 oltre a chiederle di collaborare con lui per Ossidiana. Una scelta che ha entusiasmato i fan, ma che è solo l'ennesima prova di una forte stima tra i due.

Anche dopo la fine del talent non sono mancate le segnalazioni su di loro, poi sempre smentite, e anche a Verissimo, Holden ha solo confermato la bella amicizia che lo lega alla vincitrice di Amici 23:

" Per adesso non c’è nessuna storia. Sono da solo. Mi sto concentrando nel mio percorso ed è tutto molto tranquillo e sereno. Sì, c’è una dedica per Sarah. Ci tenevo a ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato. Io e Sarah abbiamo un bellissimo rapporto… di amicizia. Sì, lo so che tutti tifavano per noi, di foto che girano e di felpe. Ma la verità è che siamo amici e ci vogliamo tanto bene, c’è un grande rispetto reciproco. Ed è solo amicizia, mi spiace dirvelo"

Scopri le ultime news su Amici