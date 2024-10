Amici 23, Sarah Toscano e Holden avvistati insieme: si riaccendono le voci di un flirt tra i due ex allievi!

Gossip TV

Sarah Toscano e Holden, ex allievi di Amici 23, sono stati avvistati insieme e sono ricominciate le voci di un possibile flirt tra i due cantanti.

Questa estate, le voci di un flirt tra Sarah Toscano e Holden, allievi della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si sono diffuse con insistenza. Nonostante i due ex allievi abbiano smentito più volte la possibilità di una relazione tra loro, i fan non hanno mai smesso di sperare che potessero diventare una coppia. E, ora che Sarah e Holden sono stati visti insieme, le voci di un possibile flirt sono tornate a diffondersi.

Amici 23, voci di un flirt tra Sarah e Holden: i due allievi avvistati insieme

Sarah Toscano e Holden sono stati tra gli allievi di Amici23 su cui si sono diffusi più rumors di un presunto flirt che li unisse. I due cantanti, infatti, già nel talent avevano mostrato una certa simpatia l'uno per l'altro e molti speravano che dall'amicizia potesse scaturire qualcosa di più. Purtroppo, ad oggi, sembra che tra i due cantanti sia rimasto tutto invariato, ma un avvistamento ha riacceso le speranze dei fan.

La vincitrice della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi e il figlio di Paolo Carta, infatti, sono stati visti insieme in un centro commerciale, durante una passeggiata. Evidentemente, anche dopo la fine del programma, tra loro è rimasto un certo affetto e anche se gli impegni di entrambi li hanno portati a spostarsi in giro per l'Italia, evidentemente, non hanno perso i contatti.

I fan hanno, ovviamente, subito ipotizzato che dietro questo avvistamento ci sia ben altro e sono tornati a sognare una storia d'amore con Sarah e Holden protagonisti.

Amici 23, il flirt tra Sarah e Holden: le smentite dei diretti interessati

I rumors su un flirt tra Sarah e Holden si sono diffusi non solo per via della simpatia reciproca, ma anche per alcuni piccoli dettagli come la dedica del cantante alla vincitrice di Amici 23. Holden, infatti, ha dedicato a Sarah il primo EP pubblicato con l'uscita dal talent show di Canale5 e ha chiesto a Sarah di registrare una breve strofa nella canzone Ossidiana.

In merito, Sarah aveva raccontato, smentendo al contempo le voci di un flirt con Holden:

"Holden andava spesso in studio a registrare da solo. Mi aveva parlato di “Ossidiana” e del fatto che volesse inserire una voce femminile nello special. Perciò è nato tutto così, in maniera veloce: sono passata in studio a registrare quella frase che ormai conoscete tutti e ha chiuso il brano. Sono molto contenta perché quella parte è inaspettata ed è questa la sua magia. Queste voci non mi “infastidiscono”, anche se chiaramente abbiamo ripetuto entrambi più volte che tra di noi c’è solo una bellissima amicizia."

