Amici 23, Sarah Toscano canta Splendido Splendente: Donatella Rettore si congratula con lei!

Gossip TV

Durante la Finale di Amici 23, Sarah Toscano si è esibita in una sua versione di Splendido Splendente. E anche Donatella Rettore sembra aver apprezzato molto!

Sabato 18 maggio, i fan di Amici 23 hanno assistito alla Finale del talent e alla vittoria di Sarah Toscano. Durante l'ultima puntata del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la cantante della squadra di Lorella Cuccarini si è esibita in Splendido Splendente di Donatella Rettore e l'artista ha voluto congratularsi con la giovane interprete.

Amici 23, Sarah Toscano canta Splendido Splendente: arrivano i complimenti di Donatella Rettore

La bellissima vittoria di Sarah Toscano è stata seguita dai complimenti di molti artisti che si sono complimentati con la nuova stella del pop italiano. Tra loro anche Donatella Rettore, dato che la vincitrice di Amici 23 in Finale si è esibita con una sua versione di Splendido Splendente, storica hit della cantante.

Rettore, infatti, ha deciso di condividere sui social un post con l'esibizione di Sarah e come didascalia del post ha scritto:

"Bravissima Sarah Toscano. Splendido porta bene. E maestra supersonica Cuccarini"

Anche Sarah ha visto il post e ha ringraziato l'artista con un dolce "grazie per la tua musica". E Donatella Rettore a buon motivo cita anche Lorella Cuccarini. Dopotutto, è il secondo anno che un'allieva della sua squadra arriva come vincitrice: nel 2022 Angelina Mango trionfa nella categoria canto e da lì la sua carriera è decollata, mentre ora Sarah ha stravinto il talent, guadagnandosi la fama e un futuro luminoso.

Amici 23, Donatella Rettore - e non solo - pazza di Sarah!

I complimenti di Donatella Rettore sono solo gli ultimi che arrivano per Sarah e il suo talento: la cantante, infatti, come l'ha definita Lorella Cuccarini, è stata l'emblema di Amici stesso. Sarah è, infatti, entrata nel programma a digiuno di lezioni di canto, ma con tanta voglia di imparare e di mettersi alla prova e dopo un percorso nella scuola fatto di alti e bassi e in cui Sarah ha dimostrato di non voler mollare e di farcela a ogni costo, la cantante ha raggiunto il Serale ed è diventata una pop star.

Sarah è andata incontro a un vero glow up e si è cimentata in esibizioni via via sempre più complesse, cantando in inglese, francese e mostrandosi sempre pronta a raccogliere le sfide che le venivano lanciate.

Oltre a Donatella Rettore, anche Carla Bruni le ha tributato dei complimenti, per la sua perfomance di Quelq'un m'a dit, suo successo di 20 anni fa. A inviare il video della performance di Sarah alla cantante francese è stato Cristiano Malgioglio, grande estimatore di Sarah e del suo talento.

Scopri le ultime news su Amici