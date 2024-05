Amici 23, Sarah Toscano a Verissimo riceva una sorpresa da Lorella Cuccarini: l'abbraccio commosso tra le due [VIDEO]

Gossip TV

Ospite a Verissimo nella puntata di ieri, domenica 26 maggio, Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, ha ricevuto una bellissima sorpresa da Lorella Cuccarini, sua insegnante nel talent.

Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23 e, a distanza di una settimana dalla fine del talent in cui ha trionfato, la cantante si è raccontata a Verissimo. Ospite insieme ai finalisti nella puntata speciale di domenica 26 maggio, Sarah ha anche ricevuto la bellissima sorpresa della sua fan più sfegatata: Lorella Cuccarini. La sua insegnante, infatti, si è presentata in studio e ha abbracciato calorosamente la sua allieva, congratulandosi per la sua vittoria.

Amici 23, Sarah Toscano vince il talent: il racconto a Verissimo

Domenica 26 maggio, Sarah Toscano ha raccontato del suo grande amore per la musica e di come l'abbia sempre guidata fin da piccola. Sulla permanenza nel programma, la vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha raccontato che sebbene sia stato un periodo di alti e bassi, questa esperienza è stata tutto per lei e rifarebbe tutto dall'inizio.

Sarah è stata la rivelazione di questa edizione del programma: timida e spaventata dal palco, senza aver mai studiato canto prima, Sarah è cresciuta, mautrata e ha acquistato sicurezza in sé stessa e nella sua voce. Così, quando Lorella Cuccarini le ha assegnato la maglia per il Serale, il pubblico ha assistito a una vera metamorfosi. Sarah si è trasformata in una bellissima farfalla, lasciando il bozzolo e spiccando il volo puntata dopo puntata.

Si è esibita in performance sempre più complesse, cantando in inglese, francese e muovendosi con destrezza sul palco, incarnando, come ha dichiarato anche Lorella Cuccarini, l'emblema di cos'è davvero Amici di Maria De Filippi e sfruttando tutte le opportunità che ha avuto per imparare e arricchire il suo bagaglio musicale e di vita.

Amici 23, Lorella Cuccarini sorprende Sarah Toscano: il commovente abbraccio tra maestra e allieva

E, proprio ieri a Verissimo, Sarah Toscano ha riabbracciato Lorella Cuccarini, sua maestra nel programma e grande sostenitrice. La conduttrice Silvia Toffanin ha chiesto alla vincitrice di Amici 23 di raccontarle del suo rapporto con la sua maestra e mentre Sarah svelava quanto grande sia stato il sostegno della sua maestra, Lorella Cuccarini è comparsa nello studio, sorprendendo la sua ex allieva.

Sarah e Lorella si sono poi abbracciate e la loro reunion è stata molto emozionante. Cuccarini, infatti, è sempre stata molto vicina ai suoi allievi e non ha mai mancato di far sentire loro il suo supporto. Nel caso di Sarah, inoltre, l'insegnante non ha saputo trattenere le lacrime alla vista dei successi che stava ottenendo e anche a Verissimo ha ammesso che la sua commozione derivava dall'assistere alla bellezza di Sarah che fioriva davanti a lei:

"Lacrime che non sono riuscita a contenere perché è stata una grande sorpresa. Per me già che lei e Mida fossero in finale era un coronamento. Sarah ha fatto una grande evoluzione. Grazie a lei per la sua perseveranza, grande lavoratrice, aveva solo bisogno di qualche stimolo in più, perché non credeva troppo in sé stessa”

