Amici 23, Sarah torna sui social dopo la vittoria: le parole su Maria De Filippi e Lorella Cuccarini

A poche ore dalla finalissima di Amici 23, la vincitrice assoluta Sarah è tornata sui social per ringraziare tutti per il sostegno ricevuto, in particolar modo Lorella Cuccarini e Maria De Filippi.

Sarah è la vincitrice assoluta della 23esima edizione di Amici. A poche ore dalla finalissima, andata in onda sabato 18 maggio su Canale 5, la giovane cantante è tornata sui social per fare un bilancio del suo lungo percorso nella scuola e ringraziare tutte le persone per il sostegno ricevuto in questi mesi.

Il ritorno sui social di Sarah

La finale di Amici 23, andata in onda sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5, ha visto trionfare la cantante Sarah. La giovane allieva della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha sbaragliato inaspettatamente tutta la concorrenza e alzato la famosa coppa del talent show di Maria De Filippi. A poche ore dalla diretta, Sarah è poi tornata sui social dove ha raccontato le emozioni vissute durante la sua esperienza nella scuola e ringraziato tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto:

GRAZIE è l’unica parola che riesco a dire oggi, mentre ancora non realizzo quello che è successo. Grazie a Maria, sei stata la mia guida e mi hai insegnato a credere in me stessa e nei miei sogni. Grazie a Lorella, sei la mia ispirazione e ti ringrazio per aver creduto in me dal primo giorno, grazie di essere stata al mio fianco e di avermi arricchita con le tue parole. Spero con tutto il cuore di poter rendere onore ai tuoi insegnamenti e al tuo sostegno. Grazie alla produzione, ai miei compagni di viaggio e al fantastico team di Amici, siete diventati come una seconda famiglia per me ed è stato un onore crescere e imparare insieme a voi...

E ancora:

Avrete sempre tutti un posto nel mio cuoricino. E un grazie speciale va a VOI, per il vostro incredibile supporto, amore e per il tempo che mi avete dedicato. Spero di poter ripagare anche solo una parte di ciò che mi avete dato voi in questi mesi. Non vedo l’ora di incontrarvi e iniziare insieme questo nuovo capitolo.

Sarah vince Amici 23

Classe 2006, testarda, solare e competitiva, la giovane cantante di "Sexy Amore Magica" è stata la vera rivelazione di questa edizione di Amici. Il percorso nella scuola di Sarah non era iniziato nel migliore dei modi, viste le numerose critiche ricevute in particolar modo dalla professoressa Anna Pettinelli, ma pian piano ha preso il volo dimostrando a tutti le sue grandi capacità. La vittoria ad Amici, che ha dedicato alla sua famiglia, è il simbolo che con la determinazione, lo studio e l'impegno si può arrivare molto in alto e conquistare tutti, proprio come ha fatto lei.

