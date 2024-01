Amici 23, Sarah si lamenta del compito di Anna Pettinelli: "Non fa altro che dirmi che faccio le vocine" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23 Sarah riceve un compito da Anna Pettinelli e non è entusiasta delle parole che le rivolge l'insegnante.

Durante il daytime di oggi, 12 gennaio, ad Amici 23 è arrivato un nuovo compito per Sarah da parte di Anna Pettinelli. Come sempre, la speaker non è stata molto gentile nei confronti dell'allieva di Lorella Cuccarini.

Amici 23, Sarah si lamenta per le parole di Anna Pettinelli nei suoi confronti: "Mi piacerebbe convincerla che non sono così male"

In casetta è arrivato un compito per Sarah da parte di Anna Pettinelli e, nella lettera che affianca la scelta della canzone, la speaker ha espresso il suo parere negativo nei confronti della cantante. Già nella puntata di domenica 7 gennaio, quando Sarah si era esibita con la cove de L'Isola che non c'è di Bennato, la prof le aveva dato un 4 affermando che la sua esibizione era "barocca" e artefatta. Con questo giudizio, Sarah era finita all'ultimo posto nella classifica, provocando la reazione indignata di Rudy Zerbi, che si era scagliato contro la collega, accusandola di non essere obiettiva.

Nella lettera che la prof le indirizza, Pettinelli le ripete chiaro e tondo che non ha stima della sua voce e del suo modo di cantare:

"Ciao Sarah, eccomi di nuovo a cercare un motivo per migliorare il tuo giudizio nei tuoi confronti, che come sai è negativo. Ciò che mi disturba, come sai, è la ricerca del vocalizzo, del sofismo smielato che rende le tue esibizioni artefatte e costruite. Ti assegno una canzone da cantare senza strafare, senza cercare il sofismo gorgheggiante e melenso. Ti assegno Tu mi hai capito di Madame e dovrai fare anche la parte di Sfera Ebbasta. L'effetto autotune potrebbe aiutarti a sembrare più moderna, sempre se la tua prof sia d'accordo"

Sarah non nasconde una certa delusione per l'atteggiamento della prof, ma ammette anche di volersi mettere alla prova e dimostrarle che si sbaglia:

"Non mi sconvolge, me l'ha già detto che secondo lei faccio troppi vocalizzi, non mi sembra sia così, mi sembra che sto crescendo e il suo giudizio negativo, il fatto che non le piaccio è palese e un po' ci resto male. Mi piacerebbe riuscire a convincerla di non essere così male"

