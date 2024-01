Amici 23, Sarah ultima in classifica, Rudy Zerbi sbotta: "Inconcepibile" e scatta la lite tra i coach di canto! [VIDEO]

Gossip TV

La classifica di canto di Amici 23 vede Sarah all'ultimo posto e in studio scatta la lite tra i prof di canto. Ecco cosa è successo!

La classifica della puntata di Amici 23 ha provocato un acceso scontro tra i prof di canto: l'ultimo posto è stato assegnato a Sarah, con grande sconcerto di Rudy Zerbi, il quale non ha potuto fare a meno di parlare in favore della giovane cantante e ha chiesto spiegazioni ad Anna Pettinelli, il cui voto ha portato Sarah all'ultimo posto.

Amici 23, Sarah ultima in classifica: Rudy Zerbi chiede spiegazioni ad Anna Pettinelli

L'esibizione di Sarah sulle note di L'isola che non c'è di Edoardo Bennato è stata valutata positivamente, sia in puntata, sia durante le prove, da Zerbi e dalla coach della cantante, Lorella Cuccarini: entrambi, infatti, le hanno assegnato un 7 e un 7.5, rispettivamente, mente Anna Pettinelli l'ha valutata con un 4 inspiegabile. Infatti, quando la classifica ha mostrato che Sarah era all'ultimo posto, la sorpresa è stata evidente e Zerbi non si è trattenuto dall'esprimerla:

"Sarah è ultima? Maria, ma è corretto? No, perché, mi sembra inconcepibile!"

La conduttrice del talent di Canale5, Maria De Filippi, ha così svelato i voti dei coach e il 4 di Pettinelli è stato ciò che ha portato Sarah a finire ultima. La speaker ha giustificato il suo voto, affermando di essere coerente con le sue votazioni e che per lei Sarah non ha avuto alcun miglioramento. Non solo, per la speaker l'esibizione aveva un che di "barocco" che l'ha resa davvero stucchevole. Con quest'ultima affermazione, anche Lorella Cuccarini è intervenuta, accusando Pettinelli di non essere affatto giusta:

"Quando vedo i ragazzi esibirsi, che siano miei o meno, cerco di dare un voto che sia giusto per loro, tu non l'hai fatto"

Stufa delle continue critiche, Pettinelli ha chiesto chi si sarebbe meritato l'ultimo posto e Zerbi ha risposto senza esitazione che per lui sarebbe dovuto andare a Matthew, che aveva asfaltato poco prima.

