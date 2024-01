Amici 23, Sarah pubblica una storia su Instagram che sembra una frecciatina ad Holden!

Gossip TV

Tra Sarah e Holden di Amici 23 c'è una simpatia? Una storia Instagram della cantante riaccende la speranza dei fan.

All'interno della scuola di Amici23, sono nate diverse coppie, molte delle quali hanno un fandom non indifferente, pronto a sostenerle alla minima occasione. Alcuni fan del programma di Maria De Filippi, inoltre, sperano nella nascita di una nuova coppia, formata da Holden e Sarah Toscano. E, complice la maggiore età raggiunta dalla cantante e una storia su Instagram che sembra una frecciatina al cantante di Rudy Zerbi, le speranze dei fan si sono riaccese.

Amici 23, Sarah pubblica una storia e lancia una frecciatina a Holden!

Durante le festività natalizie, approfittando della permanenza dalle rispettive famiglie, Holden ha chiarito come stanno le cose con la sua compagna di scuola. Nel gruppo dei suoi fan, infatti, ha chiesto con decisione di "sfatare questa cosa di Sarah", non volendo fornire ulteriori spiegazioni, ma lasciando intendere che tutte le illazioni dei fan non erano altro che fantasie.

Tuttavia, Sarah è sempre sembrata di diverso avviso: la cantante di Lorella Cuccarini, infatti, come hanno notato i fan, su TikTok non ha mai lesinato like a video che editavano i diversi pezzi del daytime in cui comparivano lei e Holden insieme, per creare dei video che sembravano lasciar intendere che ci fosse altro. Nonostante gli scambi di sguardi tra i due, però, Holden ha voluto chiarire che non c'era assolutamente tra loro e alcuni fan hanno pensato che riguardasse anche la differenza d'età.

Sarah, infatti, ha compiuto in queste ore 18 anni e per l'occasione ha pubblicato una storia su Instagram che sembra una palese frecciatina a Holden. Il riferimento riguarda il singolo della cantante, Viole e Violini, nel quale si ironizza su una storia d'amore tra due persone che hanno età diversa e, in molti, ci hanno visto un riferimento alla sua cotta per Holden. Nelle storie Instagram, Sarah ha condiviso la copertina del brano Viole e Violini con la frase:

"Quindi, ora ho l'età?"

