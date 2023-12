Amici 23, nella scuola è nata una nuova ship? I fan hanno sognano di vedere Holden e Sarah insieme!

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 23, i fan hanno notato un certo feeling tra Holden e Sarah. Ecco cosa è successo!

Durante l'ultimo appuntamento domenicale di Amici 23, i fan del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno notato che nella scuola potrebbe star nascendo una nuova ship. Dopo Mew e Matthew, Gaia e Mida e Marisol e Petit, sembra che anche tra Sarah e Holden possa esserci del tenero.

Amici 23, tra Sarah e Holden c'è del tenero? I fan sul web sono già impazziti per la nuova ship

Secondo un piccolo indizio che i fan avrebbero individuato e postato ripetutamente sul web, tra Sarah e Holden potrebbe essere nata un'amicizia speciale: i due cantanti sarebbero solo l'ultima coppia che si starebbe formando nel programma Mediaset e, come per Gaia e Mida, i fan non vedo l'ora di avere la conferma che le loro supposizioni siano corrette.

Un momento, in particolare, dell'ultima puntata domenicale di Amici ha fatto pensare ai fan che effettivamente tra i due ci sia del tenero: come mostrato nel video ripostato su X, questo indizio è stato individuato dai fan durante l'esibizione di Sarah nel corso della gara di canto. Sarah, negli ultimi giorni, è stata soggetta insieme ad altri cantanti di un pesante provvedimento, per non aver portato a termine il compito a squadre e il suo umore è stato molto altalentante. Ma, a giudicare dall'ultima esibizione sembra che finalmente si stia riprendendo e stia dimostrando il suo valore.

La cantante di Lorella Cuccarini mentre cantava si muoveva per lo studio e si è avvicinata al suo banco, ma dalla prospettiva delle telecamere sembrava che si stesse avvicinando a Holden, mentre intonava la sua canzone. E, dall'espressione sorpresa, con tanto di occhi sgranati del cantante di Rudy Zerbi, anche lui deve aver pensato lo stesso!

Chissà se davvero stia per nascere una relazione tra i due: non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti e scoprire se nella scuola di Amici 23 si sia davvero formata una nuova ship.

il terrore nei suoi occhi quando ha visto Sarah avvicinarsi 💀 #Amici23 pic.twitter.com/MhWHEgWtHb — LN 🦋 (@jmolecole) December 17, 2023

Scopri le ultime news su Amici