Amici 23, Sarah preoccupata per il Serale: "Sono agitata, sono una delle ultime che non ha la maglia..." [VIDEO]

Sarah, durante il daytime di Amici 23, si è confidata con la sua insegnante in merito alla maglia del Serale...

Durante il daytime di Amici23, Sarah Toscano si è confidata con una delle sue coach di canto e ha ammesso di cominciare a percepire l'agitazione, perché non ha ancora ottenuto la maglia per accedere alla seconda fase del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Sarah Toscano spaventata per il Serale: "Sono tra le ultime a non avere la maglia..." [VIDEO]

Sarah è parte della squadra di Lorella Cuccarini e, insieme a Kia, è l'altra cantante della prof a non aver ancora ottenuto la maglia del Serale. Infatti, in una delle ultime puntate del talent show, Lorella ha dato la maglia a Mida, complimentandosi anche per il successo dei suoi brani. Durante le prove del pomeriggio, Sarah si è lasciata andare ad alcune confidenze con la sua insegnante di canto, ammettendo di iniziare a essere agitata:

"Sono un po' agitata, perché sono tra le ultime a non avere la maglia. Quella di domenica è l'ultima puntata che rimane, quindi...ho molta paura, ma anche tanta ansia. Anche se non ho brutte vibes da Lorella, perché anche nell'ultima puntata ho avuto i suoi complimenti per il mio percorso, ma non ho la maglia e questo mi mette tanta ansia. Sì, penso di meritarmela: sono entrata qui dentro che non avevo mai studiato canto, non sapevo stare sul palco. Prima ero più brava nelle canzoni melodiche, ora, invece anche con le cover a tempo, in cui riesco a muovermi sul palco. Sento di essere cresciuta tanto"

In puntata, Sarah ha ricevuto i complimenti di Lorella Cuccarini, mentre come sempre Anna Pettinelli non ha mancato di far sentire il suo disappunto, ritenendo la giovane artista poco incisiva nelle sue interpretazioni. Riuscirà Sarah ad andare al Serale?

