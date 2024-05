Amici 23: "Sarah mi piace, l'ho sempre trovata molto intensa", parla un'ex allieva del talent show

Gossip TV

La cantautrice Giordana Angi presenta il suo nuovo progetto discografico internazionale e rompe il silenzio sula vittoria della giovane Sarah ad Amici 23.

La 23esima edizione di Amici si è conclusa da ormai diverse settimane ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. A commentare l'ultima edizione e la vittoria della cantante Sarah ci ha pensato la cantautrice ed ex allieva del talent show di Maria De Filippi, Giordana Angi.

Giordana Angi: le parole su Sting e la vittoria di Sarah ad Amici 23

Giordana Angi ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui si è raccontata e parlato del suo progetto discografico internazionale "She’s so Great" uscito il 24 maggio. Dopo l’esperienza nella scuola di Amici, Giordana è diventata una delle artiste italiane più richieste all’estero anche grazie alla collaborazione col produttore Martin Kierszenbaum. A proposito del suo nuovo album, la cantautrice e polistrumentista ha raccontato:

È un album sicuramente più rock del solito, sempre con una matrice pop. Un album che mi ha portato a ritrovare il mio primo grande amore che è la chitarra. È un disco scritto a quattro mani con il produttore americano Martin Kierszenbaum che è la ragione per cui ho iniziato a fare questo progetto discografico. Parla: di vita, di amore, di viaggi, c’è tristezza, c’è panico, c’è ansia. Ma c’è anche tanta voglia di vivere e di amare. È un po’ un viaggio in quella che è la vita di tutti i giorni.

Nell’album c’è anche una canzone in italiano, ‘Il nostro amore’ che vede un duetto con Sting. Giordana è attualmente impegnata come opening act del tour europeo estivo dell'artista con oltre 21 date. Una grande soddisfazione ed emozione per l'ex allieva di Amici che, parlando di questa collaborazione, ha confessato:

Per me cantare con Sting è, come penso lo sia per tutti i musicisti, come un bambino che aspira a diventare calciatore e si trova Totti davanti. Per me Sting era così quando ero piccola e lo è tutto oggi: è un mito, un maestro. Ritrovarmi a collaborare con lui è qualcosa che ancora non ho realizzato perché è talmente oltre ogni cosa che potessi immaginare che faccio fatica a realizzarlo. So che stasera lo vedo perché ho un concerto, so che nel mio disco c’è una sua canzone, però davvero non l’ho realizzato ancora.

Giordana Angi elogia Sarah

Giordana, che ha scritto testi per Loredana Bertè, Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, ha parlato anche di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. La cantautrice e polistrumentista ha confessato di non averlo seguito molto quest'anno ma ha speso parole di stima e affetto nei confronti di Sarah, la giovane vincitrice e ormai ex allieva della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Non solo. La Angi ha rotto il silenzio su un possibile ritorno nel talent show di Canale 5 come giudice:

Non ci ho mai pensato a dire la verità. Per ora mi concentro sulla musica. Quest'anno Amici non l’ho seguito molto perché purtroppo ero all’estero. A me Sarah è sempre piaciuta molto dalle cose che ho potuto vedere sul web e in qualche pomeridiano. L’ho sempre trovata molto intensa, una voce pazzesca. In finale le hanno detto che era cresciuta durante il percorso, io non avendo seguito molto, la trovavo già molto intensa e calda. Mi piace.

