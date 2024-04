Amici 23, Sarah e Lil Jolie commentano la decisione di Michele Bravi: "Mai successo, adesso però..." [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, 15 aprile, Sarah e Lil Jolie hanno commentato la decisione di Michele Bravi nel rimandare la loro eliminazione. Vediamo insieme cosa è successo!

Anche oggi, su Canale5, è andato in onda il consueto appuntamento pomeridiano con Amici 23 e i ragazzi si sono riuniti per commentare i giudizi ricevuti durante la quarta puntata del Serale del talent di Maria De Filippi. In particolare, a svelare i propri pensieri sono state Sarah e Lil Jolie: le due cantanti, infatti, avrebbero dovuto conoscere i risultati del ballottaggio che le vedeva rivali, ma Michele Bravi ha ammesso di non riuscire davvero a scegliere dopo aver visto le due performance. Per evitare di annullare la sfida, Bravi ha proposto che a distanza di una settimana le due allieve si sfidassero di nuovo, questa volta su due brani scelti da lui.

Amici 23, Sarah e Lil Jolie commentano la decisione di Michele Bravi [VIDEO]

Le due cantanti hanno raccontato che non si aspettavano affatto una simile decisione: Lil Jolie non ha nascosto di pensare che sarebbe stato il suo turno di uscire. L'allieva di Anna Pettinelli ha ammesso di essersi presentata davanti ai giudici pensando che avrebbe dovuto lasciare il programma e che questo pensiero l'ha riempita di tristezza. Tuttavia, ha anche affermato che rispetto ad altre volte avrebbe accettato con serenità questa decisione, perché aveva dato il meglio di sé.

Anche Sarah ha affermato che al momento del verdetto finale sentiva solo una grande ansia e paura:

"Avevo paura, perché questa puntata non è stata il massimo per me. Ho cantato due volte per la squadra, ma ho perso, quindi, mi sentivo anche molto triste nell'uscire"

Le due cantanti si sono elogiate a vicenda, con Lil Jolie che ha raccontato di ammirare la capacità che ha Sarah di muoversi sul palco e catturare l'attenzione anche muovendosi nello spazio:

"L'ammiro per questo, ma so che non è qualcosa che riuscirei a replicare. Però, è bello essere diverse, altrimenti, saremmo tutti uguali"

Anche Sarah ha raccontato di apprezzare lo stile più impegnato di Lil Jolie e che questa sua cifra stilistica è tutta sua e la rende unica nel suo genere. Le due ragazze dovranno attendere ancora un'intera settimana, prima di scoprire quale sarà il verdetto finale di Michele Bravi: anche in questo caso - come ha commentato ironicamente Mida - è stato fatto uno strappo al regolamento e sul web non sono mancate le polemiche.

Amici 23, Sarah e Lil Jolie sulle rispettive esibizioni al Serale: sul web non mancano i complimenti all'allieva di Lorella Cuccarini

Sul web non sono mancati i commenti dopo le parole di Sarah e Lil Jolie sulle loro esibizioni al Serale di Amici: la cantante di Lorella Cuccarini, infatti, ha dato il meglio di sé in puntata, cantando in francese e inglese e stupendo tutti con un duetto con Mida. Eppure, a detta sua, queste sue esibizioni non sono state sufficienti a portare il punto alla squadra.

Sui social i fan di Sarah, invece, non hanno nascosto lo stupore che proprio perché la cantante ha dato prova di essere così versatile e maturata sul palco non ha comunque ottenuto alcun punto per i CuccaLo. E, infatti, sono in tanti a ritenere che Sarah sia tra le allieve più sottovalutate, quando invece sta dimostrando di essere diventata una piccola pop-star, in grado di emozionare e appassionare il pubblico.

Ora, i fan si rivolgono anche a Michele Bravi, pregandolo di fare la scelta giusta e di non lasciare che il talento di Sarah venga sprecato. Al di là di come andrà, si spera che nella prossima puntata del Serale l'allieva abbia la possibilità di esibirsi e brillare al meglio delle sue forze, dimostrando ancora una volta di aver compiuto un vero percorso di crescita nel programma.

Scopri le ultime news su Amici