Amici 23, anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminata della quarta puntata

Gossip TV

Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione del Serale di Amici 23!

Ieri, giovedì 11 aprile 2024, è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio l'ex allieva e cantante Gaia Gozzi, che ha presentato il suo ultimo singolo, e il comico Vincenzo De Lucia, che ha imitato Maria De Filippi.

Le anticipazioni della quarta puntata del Serale

La quarta puntata del Serale di Amici 23 si apre con la sfida tra la squadra Zerbi-Cele e i CuccaLo: Mida contro Petit, che vince. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, il guanto di sfida su improvvisazione tra Sophia e Marisol accende una discussione in studio tra Emanuel Lo e la maestra Celentano. Mida vs Holden. Vince Mida. Anche in questo caso scoppia una lite tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Al primo ballottaggio finisce Petit.

Seconda manche: Cuccalo vs gli Zerbi-Cele. Prima sfida Sarah vs Dustin, che vince. Sofia vs Holden. Punto alla ballerina di Emanuel Lo. Sarah in duetto con Mida con Stardust vs Marisol. Ad avere la meglio è l'allieva della Celentano. Sarah canta Voilà. Sofia balla sulle note di Gimme Gimme. Vince il team Zerbi-Cele e al ballottaggio finale finisce Sarah.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva ad Ayle

Spazio ai guanti di sfida dei professori. Trionfano Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Terza e ultima manche: Rudy Zerbi e la Celentano sfidano i PettiTodo. Martina vs Dustin, che vince. Lil Jolie in duetto con Martina cantano Nessun dolore vs Marisol. Punto alla ballerina. I Petti Mondo perdono e Lil Jolie finisce al ballottaggio finale per l'eliminazione insieme a Sarah. Chi lascerà la scuola? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale di Amici, che andrà in onda domani sabato 13 aprile in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.