Amici 23, Sarah delusa dai compagni scoppia in lacrime: "Non me l'aspettavo: è una crudeltà" [VIDEO]

Gossip TV

Sarah nel daytime di Amici 23 si è lasciata andare a un lungo pianto, delusa da un comportamento dei suoi compagni. Ecco cosa è successo!

Durante il daytime di Amici 23 di oggi,12 aprile, per Sarah Toscano è arrivato un momento di grande sconforto, a causa di un inaspettato comportamento dei suoi compagni. Nel corso della puntata in onda su Canale5, Sarah ha avvertito più che mai la sua solitudine, accentuata anche da una certa indifferenza mostrata dagli altri allievi del talent di Maria De Filippi.

Amici 23, Sarah Toscano in lacrime per il comportamento degli altri allievi: "Non me l'aspettavo, mi sento sola" [VIDEO

La pressione del Serale si sta facendo sentire e in apertura di daytime, Sarah ammette di sentirsi molto sconfortata e senza una reale motivazione a portare avanti il suo percorso. Gran parte di questo sentimento deriva anche, come ammetterà lei stessa, dal non aver stretto rapporti speciali con gli altri allievi nella scuola.

Questa circostanza diventa ancora più chiara durante Message in a bottle: in forma anonima, infatti, tutti i ragazzi possono scrivere un messaggio ai loro compagni, esprimendo loro ciò che pensano e perché li ritengono speciali. Quando, però, arriva il turno di Sarah, la cantante scopre che il suo barattolo è vuoto e che nessuno dei suoi compagni ha voluto scriverle nulla. L'allieva si alza e cercando di trattenere le lacrime si dirige in camera, immediatamente seguita da Marisol che la convince a tornare in saletta.

Lì, nell'imbarazzo generale dei compagni, Sarah non riesce a dire nulla e si limita a piangere in silenzio, per poi esprimere la sua delusione:

"Ne ho parlato prima con Marisol, mi sento inutile in questa casetta, perché non sento di aver stretto un legame speciale con gli altri, sento di non essere fondamentale per qualcuno in particolare, sento di essere una in più e questo mi ha fatto molto male"

Immediatamente, Sofia e Marisol le chiedono scusa e le dichiarano apertamente quanto siano legate a lei e quanto la sua presenza sia importante per loro all'interno della casetta. Tuttavia, il mood di Sarah non migliora, neppure dopo che Gaia le dà un bigliettino scritto da lei, ma non in forma anonima:

"Non sono nel mood, scusate"

Amici 23, Sarah in crisi e più sola che mai? Sarà la prossima a uscire?

Vista l'attenzione data a Sarah in questo daytime, in molti si sono chiesti se questo sarà una premonizione di ciò che succederà nella prossima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda domani, sabato 13 aprile. Come ci hanno svelato le anticipazioni, il ballottaggio finale della puntata di domani sarà tra Lil Jolie e Sarah e visto che la cantante è stata tra le protagoniste di questa puntata, sul web si è pensato immediatamente che sarà lei a lasciare il programma.

Dopotutto, la stessa attenzione alle fragilità di Lucia era stata mostrata nel daytime immediatamente precedente alla terza puntata e nel corso di questa Lucia aveva abbandonato la scuola. Che questo possa significare che Sarah sarà la prossima a uscire? Non possiamo dirlo ancora con certezza, ma è certo che la cantante non si è ancora ripresa del tutto da questa batosta dei suoi compagni. Anche nella lezione di canto successiva, infatti, il suo umore era molto meno allegro e sereno del solito, tanto da far preoccupare le sue insegnanti di canto.

Sarah, però, ha attribuito tutto alla solitudine che sente:

"Mi sento molto sola in casetta, non so, non so cosa fare. Mi sento di non essere parte del gruppo"

Scopri le ultime news su Amici