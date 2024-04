Amici 23, Lucia Ferrari eliminata: un talento del ballo che lascia la scuola alla terza puntata del Serale

Gossip TV

L'eliminazione di Lucia Ferrari nella terza puntata del Serale di Amici 23 ha provocato non pochi dissensi. La ballerina, infatti, era considerata tra le migliori della categoria, che cosa è successo?

Ieri sera, su Canale5, è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 23 e l'allieva che ha dovuto abbandonare la scuola è stata Lucia Ferrari. Un'eliminazione quasi preannunciata durante i daytime della settimana e da alcuni momenti di down della ballerina, ma che comunque lascia l'amaro in bocca ai fan del talent e non solo.

Amici 23, Lucia Ferrari eliminata: la scuola perde un talento del ballo alla terza puntata [VIDEO]

Lucia Ferrari è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi a trasmissione già iniziata: originaria degli States, la ballerina ha dimostrato fin da subito un grande talento e molta versatilità. Nelle sue performance non sono mai mancati carisma ed energia, tanto che tra i fan del programma Mediaset si è ritagliata un posto speciale. Al di là della sua bravura, Lucia è stata anche in grado di rapportarsi con maturità ed empatia con i suoi compagni di avventura: in casetta è stata un'amica leale per Simone e l'ha difeso, con le lacrime agli occhi, quando il ballerino venne ridicolizzato da Todaro per il suo aspetto fisico piuttosto gracilino.

E, proprio su questo punto, Lucia è stata un elemento di rottura nella scuola: la ballerina, infatti, ha spesso contestato ai professori - come Alessandra Celentano - di usare un metro di giudizio retrogrado e antiquato, perché un ballerino non può essere ridotto al solo corpo che possiede. Lucia è stata anche tra le poche ad avvicinarsi ad Ayle, tanto da far nascere sospetti di un flirt con lui, e a comprendere la rabbia e il dolore che il cantante si portava dentro. La ballerina, infatti, è stata l'unica insieme a Malìa a votare a favore del rientro nella scuola di Amici, quando Ayle chiese di uscire e poi di rientrare. Lucia è stata anche una preziosa amica per Gaia, ancora sotto un treno per Mida, tanto che non si è risparmiata dal dirle a chiare lettere di smetterla di fare "il clown" e mettere un punto fermo alla sua storia con il cantante.

Ma ad Amici non sono queste le doti che decidono se un allievo è meritevole di restare nella scuola o meno: è il talento e una buona dose di sfrontatezza sul palco, quanto basta per mangiarselo e per tenere testa alle telecamere. E queste doti Lucia le possiede in abbondanza: ha saputo interpretare coreografie complesse, ballando in perfetta sincronia al fianco di Isobel Kinnear, improvvisando sull'onda delle sue emozioni, quando è arrivata ultima in classifica. Ha fatto commuovere Lorella Cuccarini e il pubblico in studio muovendosi sulle note di Shake it out, dimostrando di essere un'artista a 360° e persino Alessandra Celentano ha dovuto riconoscere che, per quanto non fosse il suo modello di ballerina, Lucia aveva la capacità di applicare subito le correzioni che le venivano date ed era molto versatile.

Nel corso della terza puntata del Serale, ieri sera, Lucia ha mostrato ancora una volta di essere un indiscusso talento nel ballo: le sue esibizioni sono state seguite da uno scroscio di applausi e sul web si sono sprecati i commenti positivi. L'agitazione della ballerina, tuttavia, era evidente, tanto che Maria De Filippi l'ha rassicurata:

"Questa è solo un'esibizione, respira, Lucia, si vede che sei agitata, stai tranquilla!"

Questo senso di ansia si era già manifestato durante il daytime, dopo che Lucia aveva ricevuto un guanto di sfida da Alessandra Celentano: la maestra le aveva detto che "scompariva sul palco", un'affermazione che riferita a una ballerina del calibro di Lucia Ferrari non può assolutamente essere vera, considerando anche come si è esibita ieri sera. Durante la prima manche, infatti, pur essendo terrorizzata, Lucia ha ammesso che stava cercando di distanziarsi da questa emozione, per entrare in quella che avrebbe dovuto portare sul palco con il suo ballo. Un comportamento da professionista e da allieva matura che, tuttavia, non le è valso la salvezza. Finita al ballottaggio, Lucia si è scontrata prima con Lil Jolie e Sofia Cagnetti ed è stata contro di lei che ha perso e ha dovuto lasciare la scuola.

Appena eliminata, ha dichiarato di aver portato sul palco le sue fragilità e di essere fiera di lei: ma su quel palco Lucia ha portato anche il suo talento e la sua luce e vederla uscire alla terza puntata, quando avrebbe meritato di arrivare alla finale del programma, è una grande e ingiusta perdita. Prima di entrare, la ballerina ha scritto un biglietto per sé stessa:

"Ce l'hai messa tutta, sii fiera di te stessa. Questo è solo l'inizio"

Ed è vero, Lucia Ferrari ce l'ha davvero messa tutta, il pubblico anche è fiero di lei e questo è solo il primo tassello di un lungo e luminoso futuro. Davvero, per lei questo è solo l'inizio.

