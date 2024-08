Amici 23, Sarah confessa: "Nella scuola è venuta fuori la mia naturalezza e spontaneità, ma..."

Gossip TV

La giovane vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, è tornata a parlare della sua esperienza nel talent show e chiarito la sua attuale situazione sentimentale.

Sarah, nome d'arte di Sarah Toscano, è la vincitrice della 23esima edizione di Amici. Intervistata da Vanity Fair, in occasione dell'uscita del suo nuovo brano Roulette, la giovane cantante ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Canale 5 e parlato della sua attuale situazione sentimentale.

Sarah a cuore aperto

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre su Canale 5. Nell'attesa, la cantante Sarah ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute negli ultimi mesi dopo la vittoria:

Per me, ora è essenziale costruire la mia persona, crearmi un'immagine ben definita. Le persone non mi conoscono, hanno solo visto una piccola parte di me. Ad Amici, è venuta fuori la mia naturalezza e spontaneità, ma nel futuro vorrei provare a trasmettere le mie emozioni, sentimenti…in poche parole, la mia complessità. Non sono solo quello che è apparso in tv.

La vincitrice della 23esima edizione di Amici ha poi continuato rivelando come è cambiata la parte privata della sua vita e se, al momento, c'è qualcuno in grado di farle battere il cuore. A proposito della sua attuale situazione sentimentale, Sarah ha confessato:

Quello non è ancora arrivato. Sto ancora cercando la mia anima gemella. Però, non ho fretta: so che arriverà prima o poi [...] Ho solo meno occasione di stare a casa, ma quando riesco a ritagliarmi quella giornata libera faccio le cose di sempre: sto con la mia famiglia, i miei amici, faccio sport. Poi, quando sono lontana, mi tengo in contatto con tutti con le videochiamate, messaggi, chat di gruppo. È rimasto tutto come prima.

Sarah e il retroscena su Amici

Tornando a parlare della sua decisione di entrare nella scuola di Amici, la cantante Sarah​, che si è presentata al pubblico con il suo nuovo singolo Roulette, ha rivelato di aver fatto da sola senza l'aiuto di nessuno. L'idea di iscriverla al talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, quindi, è stata opera sua e di nessun altro:

Ho fatto tutto da sola: mi sono detta “perché non provarci?” e ho mandato il provino. Mi hanno presa ed ero felice, ma avevo anche molta paura di dirlo ai miei. Non sapevo come l'avrebbero presa, se avrebbero accettato l'idea di vedermi fuori casa per tanti mesi, di non riuscire a finire la scuola. Però, poi si sono solo mostrati orgogliosi e fieri di me e mi hanno sostenuto in tutto il percorso, come hanno sempre fatto da quando ero una bambina. Io credo fortemente nel mio futuro e in quello che voglio diventare e questo mi dà sempre la grinta e la forza per andare avanti, ma soprattutto per non farmi troppo dubitare di me stessa e di accogliere solo le critiche che ritengo possano farmi crescere e migliorare.

