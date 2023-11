Amici 23, Samuspina decide di lasciare il talent di Maria De Filippi [VIDEO]

Gossip TV

Dopo ciò che è successo nella puntata di Amici23 in onda domenica 5 novembre, Samuspina ha deciso di lasciare la scuola. Ecco cosa è successo!

La puntata di Amici23 andata in onda domenica, 5 novembre, su Canale5, ha visto Samuspina ricevere diverse critiche durante la gara di canto, in particolare da Rudy Zerbi. Una situazione che ha accentuato la sua crisi personale e lo ha portato a prendere una drastica decisione: abbandonare il talent targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Samuspina decide di lasciare la scuola: l'addio al talent di Maria De Filippi

Arrivato ultimo nella classifica di canto, Samuspina, l'allievo scelto da Anna Pettinelli per sostituire Ezio, si è ritrovato in una profonda crisi e, come mostrato nel daytime di oggi, ha chiesto un incontro con la sua coach. In studio, insieme a loro, anche se solo con la voce, anche la conduttrice e padrona di casa Maria De Filippi, la quale ha rivelato alla professoressa dei problemi a cui è andato incontro Samuspina nel corso del breve periodo in cui è stato nella scuola.

Il cantante, infatti, non ha mai nascosto di sentirsi un pesce fuor d'acqua rispetto agli altri allievi, perché anche se ha già pubblicato alcuni singoli, non ha mai frequentato lezioni di canto, né si è mai messo in discussione in una gara. Vista la situazione, l'allievo ha dichiarato perciò di voler lasciare la scuola. Anna Pettinelli gli dice che comprende:

"Sei sicuro? Sono sorpresa, ma capisco il tuo disagio, capisco ciò che hai spiegato a Maria e a noi. Non mi sento di poterti confortare dicendoti che sarebbe un percorso privo di ostacoli e dolore. Non hai mai studiato canto, hai molto più da fare e hai una visione chiara di quello che dovrai fare. Te lo voglio solo richiedere, se sei sicuro"

Samuspina risponde che al momento è l'unica decisione che sente di prendere, perché non sente che questa sia la sua strada:

"So quanto è forte questa scuola, so quanto può darmi...ma sento che questa non è la mia strada non posso fare altro"

Di fronte alla sua risolutezza, Anna Pettinelli accetta la decisione di Samuspina e i due si stringono in un forte abbraccio. Dopo aver ringraziato anche la conduttrice, il cantante saluta i compagni in casetta e lascia definitivamente il programma.

